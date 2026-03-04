Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 4 de marzo de 2026

Agenda
8M
Conferencia ‘La revolución de los cuidados’
Octavio Salazar Benítez ofrecerá la conferencia titulada La revolución de los cuidados.
CÓRDOBA. Salón de actos del CCM Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
12.00 horas.
Fundación Gala
Presentación de ‘El corazón vaya delante’
El escritor Imanol Portilla presentará su poemario El corazón vaya delante, acompañado por Pedro J. Plaza. Esta obra reúne versos nacidos del vértigo, la ternura y los recuerdos, destacando como una verdadera poesía de búsqueda.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
19.00 horas.
La palabra encendida
Debate ‘Averroes y Maimónides: paradigmas en tiempos convulsos’
Intervienen: Sebastián de la Obra, director de Casa de Sefarad, bibliotecario e historiador y Manuel Pimentel, editor de Almuzara y escritor. Modera: María José Martínez, periodista de la Cadena Ser.
CÓRDOBA. Cajasur (Salón de actos).
Gran Capitán, 13.
19.30 horas.
Ciclo ‘Miércoles flamencos’
Encuentro musical sobre Falla y el flamenco
Tendrá lugar una reunión musical titulada Reflejos de Falla: diálogos entre la guitarra flamenca y clásica, que pondrá en diálogo la guitarra flamenca y la guitarra clásica bajo la inspiración y el legado de Manuel de Falla, figura esencial de la música española.
CÓRDOBA. Auditorio CSM Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Encuentros en el centro
Antonio Luis Ginés conversará con Rosario Villajos
El Centro Andaluz de las Letras organiza una nueva sesión del ciclo Encuentros en el Centro en Córdoba, donde Antonio Luis Ginés conversará con Rosario Villajos sobre su último libro de relatos, Cortarse el cabello. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Real Círculo de la Amistad
Presentación del libro ‘Vírgenes de Córdoba’
Intervendrán: Nicolás de Bari Millán Cruz, presidente del Real Circulo de la Amistad; Antonio Cuesta López, editor de Almuzara; Antonio Gil Moreno, sacerdote y periodista y Juan José Primo Jurado, autor del libro.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XI, 4.
20.00 horas.
Literatura Infantil
Sesiones de lectura
Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00).
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
