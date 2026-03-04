El Hospital Reina Sofía proyecta ‘El Patio de los sueños’ en el Materno Infantil

El Hospital Universitario Reina Sofía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Consumo, transformará tres terrazas del Hospital Materno Infantil en patios cordobeses y jardines terapéuticos al aire libre gracias al impulso de la Fundación Juegaterapia.

El proyecto, denominado ‘El patio de los sueños’, nace con el objetivo de convertir estos espacios en lugares de juego, descanso y encuentro para niños, niñas y adolescentes hospitalizados, integrando la esencia de la arquitectura tradicional cordobesa y guiños a la estética andalusí.

La iniciativa ha sido presentada hoy en rueda de prensa. Actualmente, la Fundación Juegaterapia se encuentra en fase de búsqueda de financiación para hacerlo realidad. El reto solidario, lanzado el pasado mes de diciembre, está abierto a la colaboración de empresas y entidades que deseen sumarse. La inversión estimada para su desarrollo se aproxima al millón de euros.

Terrazas

El proyecto se desarrollará en la segunda planta del Hospital Materno Infantil y contempla la adecuación de tres áreas diferenciadas: una terraza de 125 metros cuadrados orientada al sureste, otra de 144 metros cuadrados al noreste y una tercera de 132 metros cuadrados al noroeste.

Dos de ellas estarán destinadas al juego convencional e interactivo, adaptado a distintas edades y necesidades. La terraza noroeste, por su parte, será un espacio flexible y polivalente, especialmente diseñado también para adolescentes, con propuestas lúdicas y deportivas y la incorporación de toldos retráctiles que permitirán adaptar su uso a las condiciones meteorológicas.

El director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, la directora de Humanización de la Fundación Juegaterapia, Esther Pereira, y el subdirector médico del hospital, Joaquín Fernández, presentan el proyecto ‘El Patio de los sueños’, una iniciativa dirigida a los niños y niñas hospitalizados / Manuel Murillo

La creación de estos espacios exteriores específicos para Pediatría refuerza un modelo asistencial que no solo aborda la enfermedad, sino también el impacto emocional del proceso de hospitalización. ‘El patio de los sueños’ busca acercar la luz, el aire libre y la sensación de normalidad a la vida cotidiana del hospital, ofreciendo un lugar donde respirar, moverse y compartir tiempo en familia en un entorno amable y seguro.

El subdirector médico del Hospital Universitario Reina Sofía, Joaquín Fernández, ha destacado que “la humanización forma parte de la calidad asistencial: disponer de entornos exteriores seguros y acogedores en el Hospital Infantil ayuda a aliviar la carga emocional del ingreso y contribuye al bienestar de pacientes y familias”. El equipo de arquitectura ha trabajado con un lenguaje cercano, luminoso y reconocible, inspirado en los patios como espacios de encuentro y calma, para mejorar el estado de ánimo durante estancias hospitalarias que, en algunos casos, pueden prolongarse en el tiempo.

Otras iniciativas

Este nuevo proyecto se suma a otras iniciativas de humanización que la Fundación Juegaterapia ya ha impulsado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, todas ellas con un mismo propósito: transformar el hospital en un lugar donde también haya espacio para imaginar, jugar y respirar.

En la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, la Fundación desarrolló ‘Cromosono’, una intervención que utiliza el color, la luz y el diseño para suavizar la dureza del entorno asistencial y crear una atmósfera más cálida y acogedora para los pequeños pacientes y sus familias. Además, puso en marcha ‘El Salón de los Héroes’, una sala concebida como un refugio donde los niños pueden evadirse por un momento, transformarse en personajes de cómic y vivir aventuras sorprendentes mientras continúan su tratamiento.

Otra de las grandes iniciativas que ha transformado el día a día de los pequeños es el cine infantil, dentro del proyecto de la Fundación ‘En el Hospi estoy de cine’. Concretamente en el Hospital Universitario Reina Sofía la sala cuenta con una estética inspirada en los autocines americanos de los años 50, con butacas que simulan automóviles de esa década, asientos tapizados de colores y faros para generar el efecto de autocine.

Con ‘El patio de los sueños’, Juegaterapia da ahora un paso más: si antes transformó paredes y espacios interiores, ahora abre el hospital al cielo de Córdoba. Porque cuando el entorno cambia, también cambia la manera de vivir la enfermedad. Y cada rincón ganado para el juego es, en realidad, un espacio ganado para la esperanza.

Esther Pereira, directora de Humanización de Juegaterapia, ha subrayado que “cuando un niño hospitalizado puede volver a sentir el sol en la cara, respirar aire fresco y escuchar su risa mientras juega, aunque sea solo por un rato, algo cambia por dentro. El hospital deja de ser solo el lugar de las pruebas y los tratamientos, y se convierte también en un espacio donde sigue siendo niño. Estos espacios no solo curan el ánimo, también abrazan a las familias y les regalan pequeños momentos de normalidad en medio de días muy difíciles”.

El Hospital Universitario Reina Sofía y la Fundación Juegaterapia han agradecido la implicación de los equipos del Materno Infantil, así como el apoyo de las familias y entidades colaboradoras, cuyo compromiso permite seguir avanzando hacia entornos asistenciales más humanos, donde la excelencia clínica vaya de la mano de la cercanía, la luz y el cuidado emocional.