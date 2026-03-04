Golpe al narcotráfico con sello cordobés: intervienen 480 kilos de marihuana con armas y 15.000 euros en efectivo en Marinaleda

La Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Córdoba han desarrollado en Marinaleda (Sevilla) la operación Italica '170/Greenborder' que se ha saldado con el desmantelamiento de 5.000 plantas de marihuana, con un peso total de 480 kilos, y la detención de 18 personas por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación eléctrica.

Según han indicado las fuerzas de seguridad en una nota, esta actuación ha sido fruto de la operación técnica y el análisis de la información obtenida por los investigadores tras la creación de un equipo de trabajo conjunto entre los tres organismos, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia, con la colaboración de la compañía eléctrica perjudicada que detectó la defraudación eléctrica.

40 plantaciones 'indoor'

Durante el despliegue, coordinado y autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Instancia de Estepa, se han realizado 17 entradas y registros. Por parte de los agentes actuantes se ha constatado la existencia de una infraestructura dedicada al cultivo intensivo de estupefacientes.

Fruto de la explotación del operativo se han desmantelado 40 plantaciones 'indoor' con un cómputo total de 5.000 plantas de marihuana aprehendidas, en diferentes estados de floración, con un peso total de 480 kilos. Paralelamente, en el transcurso de los registros se ha intervenido un arma larga de fuego del calibre 12 con munición real, un arma corta simulada y 15.000 euros en metálico, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación y se procedió a la retirada de las instalaciones eléctricas utilizadas para el cultivo de manera fraudulenta en las viviendas.

La intervención se ha saldado con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente de 18 personas detenidas, 14 varones y 4 mujeres, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de tenencia ilícita de armas y de defraudación eléctrica.

El despliegue policial se enmarca en la colaboración y trabajo conjunto de los distintos cuerpos en la lucha contra la proliferación del tráfico de drogas en la provincia de Sevilla.

Investigación abierta

La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba, la Sección Fiscal y Fronteras de la Compañía Fiscal del Puerto de la Guardia Civil de Sevilla (Udaiff), Policía Nacional de la Comisaría de Écija y técnicos de la compañía eléctrica cuya labor fue crucial para el desmantelamiento de las conexiones ilegales por el grave riesgo de incendio.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en base al análisis de la información obtenida durante la explotación del dispositivo.