La Fundación ”la Caixa” destina más de 670.000 euros a 23 proyectos sociales en Córdoba.

La Fundación ”la Caixa” ha destinado más de 670.000 euros a 23 proyectos de entidades sociales en la provincia de Córdoba, en el marco de la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025. Las iniciativas seleccionadas permitirán reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad en 11 municipios cordobeses.

En el conjunto de Andalucía, la convocatoria ha seleccionado 274 proyectos, con una inversión total de 7,7 millones de euros, que beneficiarán a más de 54.800 personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de Córdoba, los 23 proyectos suponen el 8,4 % del total andaluz.

Inclusión, discapacidad y lucha contra la pobreza

Los proyectos se enmarcan en tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores (11 %), discapacidad, trastorno mental o enfermedad (45 %) y pobreza e inclusión social (44 %). Además, se desarrollan en líneas estratégicas como la inserción sociolaboral, el acceso a recursos residenciales temporales, la convivencia intercultural, la promoción de hábitos saludables, la prevención de violencias y adicciones, la inclusión digital o la cultura como herramienta de cohesión social.

Entre las novedades de esta edición destaca el aumento del importe inicial que recibirán las entidades al firmar el convenio, que pasa del 80 % al 90 % de la ayuda concedida, lo que facilita la puesta en marcha de los proyectos desde el inicio.

Más de 870 iniciativas presentadas

A la convocatoria andaluza se han presentado 872 proyectos de entidades de distintos tamaños y perfiles. Finalmente, han sido seleccionadas 274 iniciativas, que contarán con la implicación de 1.265 profesionales y 5.089 personas voluntarias.

El subdirector general de Social de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, ha subrayado que el compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad es “firme y sostenido en el tiempo”, destacando que estas convocatorias impulsan cada año alrededor de 1.400 proyectos en toda España, generando oportunidades, promoviendo la equidad y reduciendo brechas sociales.

Con esta nueva edición, la Fundación refuerza su papel como uno de los principales agentes de apoyo al tercer sector en Andalucía y consolida en Córdoba una red de proyectos que contribuyen a la cohesión social y territorial.