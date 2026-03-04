Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cámaras de tráficoTarjetas monederoSánchez-TrumpExportacionesDroga en MontillaCordobeses atrapadosTaxis CórdobaUltras CCFGuía ayudas temporal¿Lloverá en Semana Santa?Patrimonio de concejales
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

Así funciona 'el Gran Hermano' de la Policía Local de Córdoba: IA, semáforos y cámaras de tráfico

La sala de control de tráfico, ubicada junto a la de mando de la Policía Local, permite enviar agentes de manera ágil a puntos de conflicto, mejorando la respuesta ante emergencias en la circulación

El delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, en la sala de control de tráfico de la Policía Local.

El delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, en la sala de control de tráfico de la Policía Local. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La sala de control de la Policía Local de Córdoba, que se encuentra ubicada en la segunda planta de la jefatura de la avenida de los Custodios, es el Gran Hermano de la movilidad y se gestiona en gran medida con Inteligencia Artificial. El delegado de Movilidad, Bernado Jordano, que anunció este miércoles la incorporación de nuevas cámaras de control de tráfico en la ciudad, explicó que la sala de control de tráfico trabaja con información que llega en tiempo real y a través de dos sistemas: los semáforos y las cámaras de tráfico. Además, la sala gestiona la información que suministran los numerosos sensores de aforamiento de tráfico instalados en los carriles bici y los sensores para el control de la calidad del aire.

En Córdoba existen unos 220 cruces regulados con semáforos y todos se controlan desde esta sala de control. Desde las doce pantallas gigantes que observan en todo momento los técnicos de Movilidad y, gracias al análisis que hace la IA de los datos que se ven en ellas, se pueden tomar decisiones rápidas como la de regular los tiempos de los semáforos, cambiar los flujos circulatorios por la situación medioambiental de determinadas zonas, actuar en el tráfico afectado por las obras que hay en la ciudad, vigilar los puntos más conflictivos en el día a día y actuar ante las incidencias puntuales como los accidentes o las averías. Las cámaras, incluso, se han utilizado recientemente en las emergencias e inundaciones de las pasadas semanas. Además, el hecho de que la sala de control esté ubicada de manera contigua a la de mando de Policía Local permite enviar de manera ágil a agentes a las zonas de conflicto.

Análisis y cambio

Por otro lado, un análisis más pormenorizado de todos los datos que facilitan las cámaras pueden permitir una toma de decisiones más sopesada, que lleve, por ejemplo, a un cambio en la señalización de determinadas vías o incluso a alterar el sentido de la circulación o el flujo de los semáforos.

Noticias relacionadas y más

De las 80 cámaras que hay en la ciudad, 46 de ellas son de gestión del tráfico, 11 son de los controles de acceso a la zona de bajas emisiones (las antigua Acire) y el resto se comparten en gestión del carril bus taxi, de aparcamientos, semáforos de los llamados foto-rojo y las que hay para vigilar y preservar el entorno de la Mezquita-Catedral. "Aunque Córdoba no tiene grandes problemas de congestión, sí es verdad que en momentos puntuales podemos tener una concentración importante de tráfico que nos obliga a tomar decisiones sobre la marcha", explica Jordano. "Todos estos datos nos permiten anticiparnos a la incidencia, planificar caminos alternativos, lo que nos da mucha más agilidad", añade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  2. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  3. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  4. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  5. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  6. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  7. Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
  8. El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026

El Hospital Reina Sofía proyecta ‘El Patio de los sueños’ en el Materno Infantil

El Hospital Reina Sofía proyecta ‘El Patio de los sueños’ en el Materno Infantil

El Colegio de la Abogacía de Córdoba impulsa 'El Muro de la Desigualdad' para visibilizar las barreras contra la igualdad

El Colegio de la Abogacía de Córdoba impulsa 'El Muro de la Desigualdad' para visibilizar las barreras contra la igualdad

Así funciona 'el Gran Hermano' de la Policía Local de Córdoba: IA, semáforos y cámaras de tráfico

Así funciona 'el Gran Hermano' de la Policía Local de Córdoba: IA, semáforos y cámaras de tráfico

Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba

Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba

Los profesionales sanitarios registran doce denuncias por agresiones físicas en Córdoba

Los profesionales sanitarios registran doce denuncias por agresiones físicas en Córdoba

Aprobadas 11 actuaciones urgentes en centros educativos de Córdoba tras los daños del temporal

Aprobadas 11 actuaciones urgentes en centros educativos de Córdoba tras los daños del temporal

La Policía busca a un vecino de Córdoba desparecido desde el pasado sábado

La Policía busca a un vecino de Córdoba desparecido desde el pasado sábado

Los teatros públicos de Córdoba superan los 200.000 espectadores y recaudan casi 4 millones en 2025

Los teatros públicos de Córdoba superan los 200.000 espectadores y recaudan casi 4 millones en 2025
Tracking Pixel Contents