Así funciona 'el Gran Hermano' de la Policía Local de Córdoba: IA, semáforos y cámaras de tráfico

La sala de control de la Policía Local de Córdoba, que se encuentra ubicada en la segunda planta de la jefatura de la avenida de los Custodios, es el Gran Hermano de la movilidad y se gestiona en gran medida con Inteligencia Artificial. El delegado de Movilidad, Bernado Jordano, que anunció este miércoles la incorporación de nuevas cámaras de control de tráfico en la ciudad, explicó que la sala de control de tráfico trabaja con información que llega en tiempo real y a través de dos sistemas: los semáforos y las cámaras de tráfico. Además, la sala gestiona la información que suministran los numerosos sensores de aforamiento de tráfico instalados en los carriles bici y los sensores para el control de la calidad del aire.

En Córdoba existen unos 220 cruces regulados con semáforos y todos se controlan desde esta sala de control. Desde las doce pantallas gigantes que observan en todo momento los técnicos de Movilidad y, gracias al análisis que hace la IA de los datos que se ven en ellas, se pueden tomar decisiones rápidas como la de regular los tiempos de los semáforos, cambiar los flujos circulatorios por la situación medioambiental de determinadas zonas, actuar en el tráfico afectado por las obras que hay en la ciudad, vigilar los puntos más conflictivos en el día a día y actuar ante las incidencias puntuales como los accidentes o las averías. Las cámaras, incluso, se han utilizado recientemente en las emergencias e inundaciones de las pasadas semanas. Además, el hecho de que la sala de control esté ubicada de manera contigua a la de mando de Policía Local permite enviar de manera ágil a agentes a las zonas de conflicto.

Análisis y cambio

Por otro lado, un análisis más pormenorizado de todos los datos que facilitan las cámaras pueden permitir una toma de decisiones más sopesada, que lleve, por ejemplo, a un cambio en la señalización de determinadas vías o incluso a alterar el sentido de la circulación o el flujo de los semáforos.

De las 80 cámaras que hay en la ciudad, 46 de ellas son de gestión del tráfico, 11 son de los controles de acceso a la zona de bajas emisiones (las antigua Acire) y el resto se comparten en gestión del carril bus taxi, de aparcamientos, semáforos de los llamados foto-rojo y las que hay para vigilar y preservar el entorno de la Mezquita-Catedral. "Aunque Córdoba no tiene grandes problemas de congestión, sí es verdad que en momentos puntuales podemos tener una concentración importante de tráfico que nos obliga a tomar decisiones sobre la marcha", explica Jordano. "Todos estos datos nos permiten anticiparnos a la incidencia, planificar caminos alternativos, lo que nos da mucha más agilidad", añade.