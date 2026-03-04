Los fallecidos en Córdoba el miércoles 4 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 5 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Gregorio Ramírez Jurado

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

José González Palomo

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.