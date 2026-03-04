Córdoba reúne a más de 140 directivos de Infantil y Primaria para fortalecer el liderazgo educativo en la provincia.

Córdoba ha acogido esta semana la Jornada Provincial de Formación para Directores y Equipos Directivos de Educación Infantil y Primaria, celebrada en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, con la asistencia de más de 140 directores, directoras y miembros de equipos directivos de centros públicos de la provincia. La actividad, organizada en el marco de la formación específica para el desempeño de la función directiva, ha estado impulsada por los Centros del Profesorado (CEP) de la provincia de Córdoba en colaboración con la Asociación de Directores y Directoras de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre).

El acto inaugural contó con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, Diego Copé, quien respaldó con su asistencia el compromiso institucional con la formación y el fortalecimiento del liderazgo pedagógico en los centros educativos. Asimismo, estuvieron presentes la jefa del Servicio de Inspección Educativa, Juana Bolance; la coordinadora del Equipo Técnico Provincial, Cristina Fernández; y la coordinadora provincial de Formación del Profesorado, Beatriz Martínez, evidenciando el respaldo técnico y pedagógico a esta iniciativa.

Durante la inauguración, el presidente de Asadipre, Rafael Luque, dio la bienvenida a los asistentes destacando que la jornada no era solo un espacio formativo, sino “un día de encuentro, de pausa y de reflexión”. Bajo el lema “Yo te veo, yo te escucho”, el discurso puso el acento en la necesidad de avanzar desde un liderazgo centrado exclusivamente en la gestión administrativa hacia un liderazgo más humano, basado en la mirada atenta y la escucha activa.

Dirigir un centro educativo "no es solo organizar recursos"

En sus palabras, se subrayó que dirigir un centro educativo hoy “no es solo organizar recursos, sino sostener personas; no es solo aplicar normas, sino generar confianza; no es solo resolver problemas, sino crear esperanza”. En un contexto educativo cada vez más exigente y marcado por la hiperconectividad y la burocracia, la jornada se planteó como una invitación a recuperar el sentido profundo de la función directiva.

La ponencia central, titulada ¡Mírame!, fue impartida por Julio César Luque, quien propuso una reflexión valiente sobre la necesidad de humanizar la escuela y situar verdaderamente al alumnado en el centro del sistema educativo. Su intervención animó a los equipos directivos a desprenderse de modelos excesivamente industrializados y a apostar por una “inteligencia orgánica”, más consciente y coherente con las necesidades emocionales y vitales de niños y niñas.

Actuación de Alberto de Paz

La jornada concluyó con la intervención del pianista y docente Alberto de Paz, subcampeón de Got Talent España, cuya actuación combinó música e improvisación para conectar con la dimensión emocional del liderazgo educativo. A través de su piano, ofreció una experiencia inspiradora que reforzó la idea de que educar es también emocionar, acompañar y generar vínculos significativos.

Con esta iniciativa, los CEP de la provincia y Asadipre consolidan un espacio de formación y encuentro que fortalece la red de liderazgo educativo en Córdoba, poniendo el foco no solo en la gestión eficaz de los centros, sino en la construcción de comunidades educativas basadas en la empatía, la coherencia y el compromiso con la escuela pública.

La alta participación —más de 140 responsables educativos— "refleja el interés y la implicación de los equipos directivos cordobeses en seguir formándose y compartiendo experiencias para afrontar, de manera conjunta, los retos actuales del sistema educativo" , en opinión de la organización.