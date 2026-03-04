¿Cómo afectaría el embargo anunciado por EEUU a las empresas de Córdoba? La provincia se juega una millonaria cantidad en ventas

Las exportaciones de Córdoba a Estados Unidos se han multiplicado por 12 durante las tres últimas décadas, cerrando el ejercicio 2025 con casi 273 millones de euros. Así, la estadística del Ministerio de Economía (Data Comex) indica que las ventas al país norteamericano han aumentado más que las efectuadas a todo el mundo, que se han multiplicado por 8 desde 1995 y han alcanzado los 3.459 millones. Sin embargo, el último anuncio de embargos a España realizado por el presidente de EEUU, Donald Trump, este martes ha vuelto a poner en jaque una buena parte del comercio exterior cordobés.

Este país norteamericano concentra el 8% de la actividad desarrollada por las empresas fuera de las fronteras españolas, de acuerdo con los datos de 2025, que son los últimos difundidos hasta la fecha. Pese a la incertidumbre generada con los últimos aranceles de la Administración Trump, el estadounidense continúa siendo un mercado atractivo para la provincia. La estadística evidencia que las ventas a ese destino han estado cerca de triplicarse en la última década, pasando de 100,16 millones en 2015, a los referidos 272,6 millones del año pasado.

Trabajo en un taller del Parque Joyero de Córdoba. / CÓRDOBA

Aceite, bienes de equipo, carne y joyas

Dentro de esa relación comercial, aceites y bienes de equipo tienen un papel protagonista. La exportación de aceite de oliva cordobés a EEUU se ha triplicado en los diez últimos años y cerró 2025 con 168 millones de euros (+195%). La venta de bienes de equipo ha crecido más todavía, pasando de realizar operaciones por valor de 2 millones, a 48 millones de euros en el último ejercicio. Dentro de este último sector, sobresalen los grupos electrógenos, con exportaciones por 43 millones de euros.

También han experimentado crecimientos fuertes productos como los cárnicos, cuyas ventas a EEUU han pasado de 2,6 millones en 2015, a los 15 millones de euros de 2025. El valor de la exportación de joyas cordobesas se ha quintuplicado durante el mismo periodo, llegando a 10 millones de euros en 2025. Por último, cabe mencionar la actividad relativa a hortalizas de bulbo y a otras grasas y aceites, con 10 millones de euros en cada caso.

Las importaciones crecen un 32% en una década

En líneas generales, las ventas a EEUU se redujeron un 17% anual durante 2025, un resultado que podría estar relacionado, entre otras causas, con la evolución del precio del aceite de oliva. En cambio, las importaciones desde el país norteamericano a Córdoba aumentaron un 67% interanual el año pasado y se situaron en 48 millones. Este dato representa un crecimiento del 32% en la última década.

En las compras realizadas por empresas cordobesas, destacan los productos semielaborados de cobre y sus aleaciones, con 18 millones de euros en 2025 (+375% anual); otros frutos secos, con operaciones por 4 millones de euros; grupos electrógenos y almendras y avellanas, con alrededor de 3 millones de euros en ambos casos.