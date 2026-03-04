«Córdoba es una ciudad tranquila y segura para el taxista»

José María Jiménez fue nombrado el pasado 26 de febrero presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Autacor). Afronta el mandato con el objetivo de impulsar cambios concretos en el sector y reforzar la calidad del servicio y la relación con el cliente.

—¿Por qué decidió presentarse para dirigir el sector?

—Porque creo que hay que pulir cosas, innovar y pensar, pero siempre mirando por el bien del gremio. Llevo diez años en el taxi y esas inquietudes iban a más. En la última asamblea, la directiva saliente decidió no presentarse. Si no hay nadie al frente, entra una gestora, y esa idea no me gustaba: una gestora mira números, y el taxi es más que números. Es un servicio público que tiene que ser rentable, sí, pero también tiene que tener calidad. Eso no se puede quedar en manos de una gestora. Por eso formamos una directiva de cuatro que nos hemos metido en esto.

—¿Qué hay que pulir?

—Nuestra candidatura la basamos en cuatro o cinco puntos fuertes, y otros a más largo plazo. El primero: marquesinas y señalización de paradas. La empresa encargada del mantenimiento lo dejó y ha quedado todo desangelado. El segundo: Reina Sofía. Hay un caos importante para circular y, además, la parada se puso abajo. Esto nos perjudica como taxistas porque entrar y ubicarnos en la parada es una hazaña, pero sobre todo creo que el hospital no ha mirado por el usuario, que muchas veces es una persona con problemas de movilidad. El tercero: plan de Feria. El año pasado fue el primer año que la parada de feria se vio mermada casi en un tercio, ya que perdimos uno de los cuatro carriles. Es una semana grande para facturar y nos tienen que facilitar esa labor. Y por último la formación, vamos a impulsar cursos de buena praxis. Cuando alguien sale del examen, sale con teoría: señales, ordenanza, recorridos… pero falta algo clave: cómo tratar al cliente, cómo presentarse, cómo recibir un servicio, etc.

—¿Ha notado una bajada de calidad?

—No diría bajada de calidad; diría falta de formación, que es diferente. La calidad se va transmitiendo en el día a día: los veteranos pulimos a los nuevos, pero eso debería pasar antes, no con el cliente dentro.

—Pensaba que iba a sacar el tema de la seguridad después de los últimos incidentes

—También es un caballo de batalla importante. En el último pleno hubo una proposición para que los coches pudieran estar conectados, no solo a nuestra central, sino de alguna manera a la Policía Local, para que en un altercado tengan la ubicación real del coche al momento. Hay propuestas, pero hace falta predisposición de los organismos. Córdoba es una ciudad tranquila y segura para el taxista, hay casos esporádicos y hay que luchar contra todos. Nuestro trabajo de noche, alcohol y clientes conflictivos existe. Eso entra, como se dice, en el sueldo, pero de ahí a la agresión no se debe llegar. Pedimos más protección y herramientas.

—Entonces, en seguridad, Córdoba es más tranquila que otras ciudades.

—En comparativa, sí. Hay clientes conflictivos, pero el atraco o la agresión no es algo periódico. Además, cada uno va poniendo medidas: en mis dos taxis tengo dos cámaras de vigilancia y el cliente sabe que está siendo grabado. Eso disuade y también protege.

José María Jiménez en su taxi. / Víctor Castro

—Imagino que seguirán reuniéndose con Ayuntamiento y Policía Local.

—Eso es vital. Estamos condenados a entendernos. Ellos tienen que saber la situación del taxi y nosotros expresarles carencias: hospital, feria, seguridad… Si hay disposición por ambas partes, se entiende todo. Miramos por un bien común: Córdoba y el ciudadano.

—Sobre tarifas, han subido un 2,7%. ¿Se trabaja en otro cambio?

—No. El cambio aprobado es el último. Lo que pasa es que desde que se aprueba hasta que llega al taxímetro pasa demasiado tiempo por culpa de la burocracia. La carrera mínima pasa de 4,72 a 4,89. Es muy poco. Pero hay que mirar el contexto: coches, ruedas, mantenimiento, combustible… todo ha subido. Es verdad que ha subido alrededor de un 20% en los últimos años, pero las tarifas estuvieron congeladas mucho tiempo. Y, aun así, estamos en un precio bastante razonable a nivel de España.

—También pueden hacer esa subida porque no tienen competencia directa…

—La competencia es un punto fuerte de nuestra candidatura: la excelencia. Tengo un dicho: "El que se va por precio vuelve por servicio". La VTC estuvo aquí año y medio y se fue. Si no han vuelto, entiendo que no encontraron mercado. Si tú das un precio razonable, calidad excelente y buen servicio, puede que el cliente pruebe la novedad, pero vuelve por la calidad.

Protesta de taxistas por la falta de seguridad el pasado mes de diciembre. / A. J. GONZÁLEZ

—¿Hacen falta más licencias de taxi?

—Somos 500 licencias. Lo que hay que hacer es adecuar bien la oferta a la demanda. En condiciones normales, el tiempo de respuesta desde que el cliente llama a Radio Taxi hasta que llegamos es de unos 4 minutos: es una rapidez enorme. Sí es verdad que hay picos —mayo, fiestas, Navidad, Semana Santa— donde se dispara la demanda, como pasa en cualquier sector. Lo que hay que hacer es reordenar la oferta. No obstante, creo que somos más que suficientes para atender a la ciudad.

— ¿Cómo está el negocio respecto a hace una década?

—Es verdad que a nivel de población, la ciudad no ha evolucionado mucho. Pero a nivel de turismo, evidentemente, sí: eso va a más cada día y lo vemos todos. Lo que ocurre es que con esa avalancha turística —que ojalá siga creciendo— muchas veces hacemos básicamente dos carreras: estación–hotel y la vuelta.

—¿Cómo le gustaría que se recordaran sus años al frente del sector?

—Me gustaría que, el día que me vaya pueda mirar atrás y sentirme orgulloso, primero yo, porque me he dejado la piel, y eso va a ser así. Y segundo, haber dejado un servicio con excelencia, un taxi saneado en Córdoba y con solvencia. Si además consiguiera que se reconociera la actividad como penosa para facilitar la jubilación anticipada de los compañeros, me iría con una satisfacción enorme. En eso estamos trabajando, porque es el bien del gremio y de muchas familias.