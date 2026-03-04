Córdoba ampliará los semáforos con IA tras el éxito de su experiencia piloto en la avenida del Aeropuerto

Córdoba instalará una decena de nuevos semáforos con cámaras de inteligencia artificial para reconocer y ayudar a usuarios con movilidad reducida cuando crucen una vía. Este sistema, que el Ayuntamiento de Córdoba instaló hace unos meses en la avenida del Aeropuerto con Lagartijo, será replicado en otros cruces también susceptibles de ello, para beneficiar el tránsito de personas en sillas de ruedas o andador que necesiten más tiempo del habitual para cruzar la calle. Este sistema pionero se ha replicado en ciudades como Barcelona, una de las capitales españolas con mayor congestión de tráfico (un conductor necesita una media de 31 minutos para recorrer 10 kilómetros).

La instalación de cámaras de inteligencia artificial en estos nuevos puntos de Córdoba permitirá reconocer a estos peatones para favorecer el paso verde en los cruces e incluso aumentar su tiempo después de haber entrenado a la IA con más de 700 horas de visionado para la instalación de la primero cámara. Gracias a dicho entrenamiento, la cámara puede identificar si el peatón que pasa en esos momentos tiene alguna dificultad para hacer el trayecto en el tiempo estimado. Es más, ya se estudia cómo ajustar el tiempo a todo lo que necesite la persona en cuestión, ya que hasta ahora se le concede unos segundos más pero de manera estándar.

Cámara de inteligencia artificial en un semáforo para personas con movilidad reducida. / Córdoba

Movilidad pionera en IA

El teniente alcalde delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, que dio a conocer este miércoles nuevas cámaras de seguridad de tráfico en la sala de control de la Jefatura de Policía Local, confirmó la intención del Consistorio de ampliar también los cruces semafóricos apoyados en IA tras el éxito de la experiencia piloto.

La Delegación de Accesibilidad es la impulsora de este sistema de semáforos con IA y que ha desarrollado junto a la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), la empresa Acisa, encargada del mantenimiento de los semáforos en Córdoba, y la empresa cordobesa Interlight SP, S.L. especializada en temas de seguridad vial y paso de peatones inteligentes.

La Delegación de Movilidad es pionera en el uso de la inteligencia artificial en Córdoba desde hace años, ya que son muchos los trabajos de control, vigilancia y sistematización de datos que se hacen ya con ella. Lejos quedan los tiempos del Excel.