Córdoba acoge este jueves el foro profesional Panorama Inmobiliario Córdoba 2026 centrado en la obra nueva

Córdoba acogerá este jueves, 5 de marzo, la celebración de Panorama Inmobiliario Córdoba 2026, un foro profesional dedicado al análisis del mercado de obra nueva y al desarrollo residencial en la ciudad.

El evento está organizado por obranuevaencordoba.es, bajo la dirección de su fundador, Juan Manuel Gómez, y cuenta con la colaboración especial de Construcor, Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba.

La jornada reunirá a promotores, arquitectos, constructores, técnicos, representantes de la administración pública y empresas del sector en un espacio de análisis y debate sobre los principales retos del mercado residencial cordobés.

Entrevista diálogo con Miguel Ángel Torrico

Uno de los momentos centrales será la entrevista diálogo con Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de Vimcorsa, quien estará acompañado por Álvaro Carrión, vicepresidente del área Inmobiliaria de Construcor.

Construcción de nuevas viviendas en Córdoba. / Manuel Murillo

Durante la conversación se abordarán cuestiones relacionadas con el desarrollo urbanístico de la ciudad y el papel del planeamiento en la generación de nueva vivienda.

Análisis de la evolución del mercado

El foro incluirá además la presentación de los datos del mercado de obra nueva en Córdoba, elaborados a partir del histórico de obranuevaencordoba.es desde 2016. Este análisis permitirá examinar la evolución de la oferta residencial en la última década y las perspectivas de futuro ante la activación de nuevos desarrollos urbanísticos.

PGOM, inteligencia artificial y construcción

El programa se completará con tres mesas redondas centradas en algunos de los principales desafíos del sector:

El nuevo PGOM de Córdoba y su impacto en el desarrollo urbano.

y su impacto en el desarrollo urbano. La inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario.

La situación actual de la construcción, abordando costes, ritmos de obra y retos empresariales.

La jornada contará también con la presentación de casos de éxito de empresas como Toshiba y Schneider Electric, así como con espacios de networking entre profesionales.