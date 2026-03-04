Córdoba se prepara para la manifestación del 8M: recorrido, horario y actividades previstas

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las calles de Córdoba asistirán un año más a la movilización feminista del 8M en defensa de los derechos de las mujeres, en una manifestación convocada por la Asamblea 8M de Córdoba y a la que se unen colectivos sociales, políticos, sindicales, feministas y transfeministas.

Como es habitual todos los años, la convocatoria que aúna protesta, celebración y reivindicación viene precedida por una amplia programación de actividades que aúnan el feminismo interseccional y con perspectiva de derechos humanos, poniendo el foco en la situación de las mujeres trabajadoras, la lucha contra las violencias machistas y el fortalecimiento de los servicios públicos y las políticas de igualdad.

En este sentido, la Asamblea del 8M Córdoba celebra esta semana mesas informativas en distintos puntos de la capital, un concurso de microrrelatos feministas, una chala sobre mujeres palestinas –celebrada el 27 de febrero en el Centro Social Rey Heredia- y organiza el sábado 7 de marzo un concierto en Las Tendillas con Lalola y Zihla.

Manifestación del 8M en Córdoba. / A.J. González

Feminismo contra el fascismo

Por su parte, la Asamblea Transfeminista de Córdoba, integrada por Todes Transformando, Red de Autodefensa Transfeminista (La Rata), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena, desarrolla durante todo el mes de marzo una agenda en torno al lema Feminismos contra el fascismo.

El miércoles 4, a las 18.00 horas, en el centro Luciana Centeno, mesa redonda sobre Sindicalismo y feminismo. Nuevas Luchas; el 10 de marzo habrá otra mesa redonda en el centro social Rey Heredia sobre Mujeres migrantes: entre papeles, fronteras y cuidados; el día 25 de marzo se impartirá un taller en el centro cívico Poniente Sur a las 18.30 horas sobre Autonomía de las mujeres y RBU; el 27 de marzo habrá una charla en el Luciana Centeno con el título Escribir desde el cuerpo sobre el (h)amor es una revolución; mientras que el 28 de marzo habrá un taller con el nombre Antirracismo radical para un horizonte queer, también en el Luciana Centeno.

Detalle de la manifestación del 8M en Córdoba / A.J. González

Horario y recorrido

La manifestación del 8M Día de la Mujer en Córdoba partirá el domingo a las 12.00 horas desde la Glorieta de la Media Luna (junto a Cruz Roja). El recorrido continuará por la zona centro pasando por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y Cruz Conde, para terminar en la Plaza de las Tendillas, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

Un tramo en silencio

Cabe señalar que el tramo de Cruz Conde se hará en silencio, con el objetivo de incluir así en la marcha también a personas con trastorno autista y sensibilidad auditiva.

Previsión del tiempo para el 8M en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza lluvia durante toda la jornada para el 8 de marzo en Córdoba. Según la previsión, la capital sufrirá los últimos estragos del paso de la borrasca Regina, en un domingo de cielos nubosos con lluvia escasa, cifrada en un 95 por ciento de probabilidades. Las temperaturas serán suaves, con una máxima de 17 grados y mínima de 7.

Actos del fin de semana del 8M en Córdoba

Además de la manifestación del 8M, se han programado varias actividades con motivo de la celebración del Día de la Mujer: