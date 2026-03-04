Construcor afirma que las reivindicaciones de los gruistas cordobeses en huelga exceden el convenio del sector

La patronal del sector de la construcción en Córdoba Construcor ha asegurado este miércoles que las reivindicaciones de los gruistas cordobeses, en huelga indefinida, “exceden con claridad y de forma exorbitante” el convenio general del sector, en concreto, su artículo 50. El paro, convocado por CCOO y UGT, se basa en discrepancias en torno al denominado plus de dedicación y de momento mantiene paradas a un total de 60 grúas torre en toda la provincia.

Lo que dice Construcor, sobre el convenio, es que ese citado artículo 50 fija “la proporcionalidad” en materia de pluses. La patronal entiende que la reclamación de los gruistas con respecto a ese plus “rompe los límites establecidos en el convenio” y considera que este colectivo es conocedor de que esta petición no es posible “porque se escapa tanto a la legalidad como a la voluntad negociadora que Construcor ha tratado de mantener en todo momento”.

Para la patronal, “declararse en huelga para forzar la negociación de materias que se encuentran fuera del convenio del sector, lleva a situar el conflicto en un terreno impropio de la negociación colectiva”.

Protesta de gruistas durante la huelga en Córdoba. / CÓRDOBA

El plus de dedicación

Además, Construcor asegura que “es rotundamente falso que esta organización se comprometiera a incrementar el plus transitorio de dedicación de gruistas durante el año 2026”. La organización hace referencia al acuerdo alcanzado, publicado además en el BOP, donde se establece “el mantenimiento transitorio” de la subida “mientras se desarrollase el proceso negociador”. Sí existió compromiso de actualizarlo, reconoce Construcor, “con arreglo a las tablas previstas el ejercicio 2026, lo que se ha cumplido escrupulosamente”.

A todo ello, la patronal añade que el mismo acuerdo contemplaba que la negociación debía desarrollarse “bajo los criterios de la comisión paritaria” -formada por sindicatos y representantes empresariales-. Según Construcor, se ofreció la posibilidad de elevar “consultas conjuntas” a dicha comisión para “obtener un criterio interpretativo claro y vinculante”. Sin embargo, asevera la patronal, esta opción “no ha sido finalmente utilizada” y no lo ha sido, volviendo al principio, porque lo que Construcor entiende es que las reivindicaciones de los gruistas exceden lo que establece el convenio.