El Colegio de la Abogacía de Córdoba impulsa 'El Muro de la Desigualdad' para visibilizar las barreras contra la igualdad

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha puesto en marcha, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la campaña institucional El Muro de la Desigualdad, una iniciativa con la que la Abogacía cordobesa reivindica la igualdad como derecho fundamental y visibiliza las barreras que todavía impiden su ejercicio real y efectivo.

Durante esta semana, el Colegio está desarrollando distintas acciones bajo el eje simbólico de un muro instalado en su sede, en el que los profesionales de la Abogacía y la ciudadanía están reflejando situaciones concretas que siguen generando desigualdad en distintos ámbitos de la vida social y profesional.

La campaña pone el foco en cuestiones como la violencia contra las mujeres como manifestación extrema de desigualdad; la brecha y las dificultades en el ámbito laboral; los obstáculos para la conciliación y la corresponsabilidad en el entorno familiar; las barreras que afectan a mujeres con discapacidad y la especial vulnerabilidad que puede derivarse de la condición de ser mujer y extranjera.

La responsable de la Comisión de Igualdad del Colegio, Carmen Calvo, ha señalado que “la igualdad no puede entenderse como una declaración formal, sino como un derecho que debe ejercerse en condiciones reales y efectivas”. En este sentido, ha subrayado que “identificar las barreras que siguen existiendo es un paso imprescindible para poder eliminarlas desde el ámbito jurídico y desde la acción institucional”.

Calvo ha destacado que la Abogacía desempeña un papel esencial en la defensa de los derechos de las mujeres, tanto a través del asesoramiento y la asistencia jurídica como mediante la intervención en procedimientos judiciales y la promoción de una cultura jurídica basada en la no discriminación. “La Abogacía trabaja cada día para que los derechos no sean solo una declaración, sino una realidad tangible en la vida de las personas”, ha afirmado.

La campaña culminará el próximo lunes 9 de marzo con un acto institucional en el que se escenificará que las barreras que impiden la igualdad no pueden permanecer en pie, simbolizando el compromiso permanente del Colegio con la defensa del derecho a la igualdad y la promoción de una Justicia más inclusiva.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba reafirma así su compromiso con la eliminación de cualquier forma de discriminación.