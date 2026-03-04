Las cinco joyas culinarias de Córdoba que bien merecen una escapada a la ciudad para TripAdvisor

El buen comer del que se disfruta en Córdoba es un aliciente más para visitar la única ciudad del mundo que ostenta cuatro Patrimonios de la Humanidad. Las reseñas favorables hacia la restauración cordobesa se multiplican año tras año, hecho al que contribuyen, entre otros atractivos, su ruta por las tabernas históricas, la relación de establecimientos incluidos en la Guía Repsol, o el hecho de atesorar los restaurantes Noor, tres estrellas Michelin, y Choco y ReComiendo, ambos con una estrella Michelin.

A los reconocimientos conocidos, se suma también el valor del boca a boca, que contribuye a encumbrar a muchos establecimientos. Ejemplo de ello son los distintivos Travelers Choice Awardsque cada año otorga la plataforma especializada en turismo y viajes Tripadvisor, con los que reconoce las elecciones preferidas por los viajeros y usuarios de esta aplicación, que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes, y que es considerado uno de los referentes a la hora de planificar excursiones, escapadas y vacaciones.

Un más, Córdoba repite en la selección como uno de los destinos con el sello ‘Best of the best 2026’ de los Travelers Choice Awards y con la Mezquita-Catedral como una de las atracciones destacadas a nivel mundial.

Imagen de la Judería de Córdoba / MANUEL MURILLO

A ello se suman cinco recomendaciones gastronómicas. Cinco restaurantes a tener en cuenta en una escapada a Córdoba o que deben ser un must para los cordobeses y visitantes habituales. Uno de los restaurantes aparece destacado en la selección española de restaurantes elegantes, otro está considerado como el cuarto mejor restaurante informal del mundo, y otros tres están incluidos en la selección de restaurantes informales de España.

Una comida elegante o informal en Córdoba

Para elegir a los mejores en esta, y otras categorías de los Travelers Choice Awards, la web se basa en quienes reciben un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de usuarios durante el último año. Un logro que solo el 1% de los 8 millones de perfiles registrados consiguen.

Se categoriza como restaurante informal a aquellos establecimientos que encantan a los viajeros y comensales, en los que la buena comida y el buen ambiente, más relajado, son una combinación ganadora.

Mientas que un restaurante elegante debe ser la elección de quien busca ‘la crème-de-la-crème’. Son los lugares que vale la pena incluir en la lista de espera: con los mejores chefs y platos inolvidables.

Bodegas Mezquita Céspedes

Situado en el número 12 de la calle Céspedes, este establecimiento repite un año más en el listado de los mejores restaurantes informales del mundo, ocupando el cuarto lugar –el segundo a nivel nacional-. Esta taberna restaurante tradicional, situada en plena Judería, es, según los usuarios, un lugar excepcional para degustar los mejores platos y tapas de la gastronomía cordobesa. Entre sus especialidades: el salmorejo cordobés, las berenjenas a la miel, el flamenquín y el Rabo de Toro. Cuenta con una puntuación de 4,6 sobre 5, y más de 13.000 opiniones.

El equipo de Bodegas Mezquita Céspedes / TRIPADVISOR

El Envero

Incluido en la selección nacional ‘Best of the best 2026’ de restaurantes elegantes, el local situado en el número 21 de la calle Teruel destaca por sus platos bien preparados y su interesante menú, que abarca ingredientes de alta calidad y una presentación atenta. Según indica Tripadvisor, “merece la pena explorar la amplia selección de vinos, especialmente combinados con cualquiera de sus platos principales. El personal es genuinamente amable y atento, lo que te permitirá relajarte en un ambiente acogedor”. Cuenta con una puntuación de 4,6 sobre 5, y 685 opiniones.

Uno de los platos del Envero: pluma ibérica de bellota marinada en pasta de chiles dulces y hierbabuena, pico de gallo, mango y cebolletas encurtidas. / TRIPADVISOR

Bodegas Mezquita El Corregidor

Ocupa el séptimo lugar en la selección de los mejores restaurantes informales de España según Tripadvisor. Ubicado también en la Judería, en la calle Corregidor Luis de la Cerda 46, forma parte del grupo Bodegas Mezquita. Su cocina, eminentemente cordobesa, y con la esencia de la cultura gastronómica andaluza, se elabora con los mejores productos de la tierra: jamón ibérico, queso de oveja y carnes de Valle de Los Pedroches, aceite de oliva virgen extra, vinos generosos de Montilla Moriles, entre otros. Su puntuación es de 4,6 sobre 5, con 8.717 opiniones.

Salón de Bodegas Mezquita Corregidor / TRIPADVISOR

Bodegas Mezquita Ribera-Córdoba

Otro establecimiento del grupo Bodegas Mezquita se sitúa en el puesto octavo de la selección nacional. En Ronda de Isasa 10, junto al río Guadalquivir y a un paso de la Mezquita-Catedral, el establecimiento mantiene la marca de la casa apostando, además por el formato de tapas. Una puntuación de 4,8 sobre 5, y 5.396 opiniones.

Cordero a la miel con cuscús de Bodegas Mezquita Ribera / TRIPADVISOR

Taberna Casa Pedro Ximénez

Cierra el top 10 nacional de los mejores restaurantes nacionales otro establecimiento de Córdoba. Situado en calle Corregidor Luis de la Cerda 75, la Taberna Casa Pedro Ximénez es un restaurante clásico que ofrece una gran variedad de platos españoles, mediterráneos y europeos, desde platos de marisco hasta opciones vegetarianas. Los huéspedes pueden disfrutar de una comida en la terraza de la azotea con vistas impresionantes. Una puntuación de 4,8 sobre 5, y 4.904 opiniones.