Un centenar de familias de Córdoba han solicitado ya las ayudas estatales por los efectos del temporal

Al menos un centenar de familias cordobesas afectadas por las borrascas han presentado a través de los distintos canales habilitados su solicitud para acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno de España. La Subdelegación del Gobierno ha informado de que solo en la oficina de Córdoba se han atendido consultas de 23 personas y se han tramitado 55 solicitudes estatales, a las que hay que sumar otras 40 atendidas en Villa del Río y otras 40 en Villafranca. En total, los servicios encargados de la tramitación han atendido a 103 personas y formalizado 93 solicitudes en estos municipios, a las que habrá que añadir las presentadas en las oficinas de Palma del Río y Pozoblanco, cuyo recuento aún no se ha cerrado.

El Gobierno de España ha habilitado dos tipos de ayudas para los damnificados por las inundaciones, una de 150 euros por persona y día de desalojo (los evacuados de Córdoba recibirán entre 600 y 1.350 euros por persona, según los días que permanecieron fuera de sus viviendas) y otra por los daños causados para reparación de paredes, suelos, sustitución de muebles y electrodomésticos.

Guía de ayudas del Gobierno central. / RAMÓN AZAÑÓN

Cabe señalar que las ayudas para este tipo de cuestiones están cubiertas en muchos seguros del hogar, activados a través del Consorcio de Compensación de Seguros, y que las ayudas servirán para paliar la situación de las familias que no tienen seguro y para compensar los daños en las que sí lo tienen, pero solo les cubre una parte.

Ayuda del Colegio de Trabajo Social

En Córdoba capital, el Ayuntamiento de Córdoba ha ofrecido apoyo a las familias mediante un convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social, que se está encargando de resolver todas las dudas sobre los trámites y está ayudando a presentar las solicitudes. Para ello, se ha habilitado el teléfono 608 756 632, con horario de 9.30 a 13.30 de lunes a viernes y de 17.30 a 19.30 también los martes y jueves, con el que se puede contactar para recibir atención directa y acompañamiento técnico en todo el proceso.

Trabajos de limpieza en una parcelación de Córdoba tras las inundaciones. / A. J. González

Fuentes del Colegio de Trabajo Social han informado de que la solicitud de ayuda económica para personas evacuadas exige la presentación de una serie de documentos como un certificado de la Policía Local que acredite el desalojo, además de DNI, certificado de empadronamiento, número de cuenta y declaración responsable del afectado en la que indique el día que salió de casa, el día que pudo volver y el número de personas que residen en la vivienda. En el caso de los daños, es necesario presentar fotos de las partes afectadas y un presupuesto realizado por una empresa valorando el importe de la reparación.

El Consistorio ha recepcionado más de 50 solicitudes de ayudas de emergencia social

El certificado de empadronamiento es uno de los requisitos que se exige aunque hay familias que, debido a la situación irregular de las viviendas, afirman que no disponen de dicho certificado. No obstante, el Colegio de Trabajo Social está buscando otras vías para demostrar que se trata de la primera vivienda, ya que la tramitación del empadronamiento es bastante larga y el plazo para presentar las ayudas del Gobierno expira el próximo 19 de mayo.

Asimismo, el colegio ha informado de que asesorará también en la tramitación de las solicitudes del Plan Actúa anunciadas por la Junta de Andalucía, cuyo plazo de presentación se abrirá en abril.

Ayudas municipales de emergencia social

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha un paquete especial de ayudas para las familias afectadas por las inundaciones gestionadas a través del área de Servicios Sociales y destinadas a cubrir gastos del alojamiento temporal para quienes han sido evacuados, gastos de farmacia, ortopedia, suministros de primera necesidad, enseres, electrodomésticos y obras estructurales en las viviendas. Estas ayudas, compatibles con el resto, entran dentro del paquete de ayudas de emergencia social y aunque se les da un carácter prioritario, según fuentes municipales, no tienen un plazo concreto para su solicitud y se rigen por los mismos criterios que el resto, con una cuantía máxima de 2.000 euros por persona.

Para su concesión, se exige valoración técnica y se resuelven en un plazo aproximado de un mes desde que se solicita. Hasta el momento, se han presentado más de medio centenar de solicitudes de ayudas de emergencia social relacionadas con el temporal.