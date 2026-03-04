Cancelados cerca de 300.000 euros en Córdoba en un mes por la Ley de Segunda Oportunidad

Un despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad (Reparar tu deuda) ha conseguido la cancelación de 295.323 euros de deuda en Córdoba (Andalucía). Se trata de cuatro nuevos casos resueltos satisfactoriamente en la provincia en un solo mes, lo que consolida la aplicación de este mecanismo legal, en vigor en España desde 2015, para particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Según explican los letrados, las historias de estos concursados reflejan situaciones de sobreendeudamiento provocadas por circunstancias personales, laborales y familiares sobrevenidas.

Primer caso: gastos imprevistos y trabajos temporales

Un hombre y una mujer han logrado cancelar 104.606 euros de deuda. Su estado de insolvencia se originó al iniciar su convivencia y asumir gastos inesperados. Él se vio obligado a trabajar fuera de su ciudad y a costear su estancia en Sevilla, además de prestar ayuda económica a familiares políticos.

Esta situación, aunque puntual, generó un importante desequilibrio financiero. Comenzaron a retrasarse en el pago de cuotas, las entidades aplicaron intereses de demora y se negaron a renegociar las condiciones. A ello se sumó la inestabilidad laboral de la deudora, que encadenaba contratos temporales. Finalmente, no pudieron hacer frente a las deudas acumuladas.

Segundo caso: desempleo y cargas familiares

Un matrimonio ha quedado exonerado de 19.185 euros. La insolvencia comenzó cuando necesitaron financiación para cubrir los gastos familiares ante la insuficiencia de ingresos. La situación se agravó tras la pérdida de empleo de la deudora y la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo.

Además, su hijo, con un 34% de discapacidad, requería gastos adicionales de tratamiento, mientras que su hija mayor tuvo que trasladarse para continuar sus estudios. La inestabilidad laboral del otro cónyuge terminó por impedir el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

En Lucena: empezar de cero

En Lucena, un hombre ha conseguido la exoneración de 117.000 euros de deuda tras acogerse al mecanismo legal de cancelación de deudas para particulares y autónomos. El objetivo: empezar una nueva vida desde cero después de caer en una situación de sobreendeudamiento.

Reducción salarial y efecto bola de nieve

El cuarto caso corresponde a una mujer que ha dicho adiós a 54.532 euros. Su insolvencia se originó tras sufrir una reducción salarial. Solicitó créditos para afrontar gastos básicos de vivienda y manutención, pero el retraso en los pagos provocó un incremento notable de los intereses. Con un único ingreso, no pudo asumir las cuotas ni las necesidades esenciales, derivando en una situación insostenible.

La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor en España desde 2015 tras su aprobación parlamentaria, permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia.