El Ayuntamiento de Córdoba actuará sobre el ruido con medidas restrictivas y de gestión en los próximos cinco años

El Ayuntamiento de Córdoba da un nuevo paso en la puesta en marcha de su plan de acción contra el ruido, un documento ejecutivo derivado del mapa estratégico de ruido de Córdoba. Tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el plan de acción contra el ruido tendrá que aterrizar en la realidad de la capital. Para ello, la Delegación de Medio Ambiente empezará a reunirse en los próximos días con las delegaciones municipales para acordar medidas concretas que deberán desplegarse en cada una de sus áreas. El documento publicado en el BOP incluye las alegaciones estimadas, incluida la presentada por el Consejo del Movimiento Ciudadano sobre el desglose del presupuesto previsto por acciones y no sólo por líneas estratégicas. En definitiva, el plan de acción contra el ruido planteará medidas para actuar principalmente sobre la movilidad, el planeamiento urbano, los servicios y las actividades económicas, sociales o de ocio que se desarrollan en la ciudad para luchar contra el ruido. ¿Y cómo lo hará? Combinando medidas estructurales, de gestión, restrictivas, educativas y económicas, y actuando tanto sobre las fuentes del ruido como sobre su propagación y percepción.

La junta de gobierno local aprobó inicialmente este documento en octubre del año pasado, cuando se sometió a información pública durante un mes y se recibieron seis escritos de alegaciones. En febrero la Junta de Andalucía revisó e informó de manera favorable este documento. A continuación se remitió de nuevo a la Junta para su traslado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Comisión Europea.

Una treintena de medidas para los próximos cinco años

El plan se despliega en cuatro líneas estratégicas: movilidad, infraestructuras y reordenación del territorio, divulgación y ocio. Propone una treintena de medidas para los próximos cinco años y dispone de un presupuesto de 19.650.000 euros. Algunas de las ideas pasan por minimizar el efecto del tráfico rodado a cambio de potenciar el transporte público, la bici y la movilidad peatonal o reducir el tráfico en vías con la colocación de límites. Asimismo se incluyen medidas encaminadas al control y la gestión del ruido en la celebración de verbenas, fiestas populares, conciertos, manifestaciones y actividades organizadas o autorizadas por el Consistorio cordobés con el objetivo de minimizar molestias vecinales. De hecho, el Ayuntamiento también hará un inventariado de las zonas con contaminación acústica asociada al ocio nocturno, con campañas de medición y monitorización del ruido ambiental. Lo más interesante, quizá, es que se tendrán que aplicar medidas restrictivas específicas en horarios, aforos, terrazas, licencias, condiciones técnicas o de funcionamiento cuando se superen los límites.

Ciclistas en el carril bici de la Ribera. / AJ González

Para aminorar los efectos del ruido en Córdoba, el plan propone medidas para mejorar la movilidad sostenible, activa y saludable con el uso de la bicicleta. Para ello, las medidas pasan por la ampliación de carriles bici y aparcabicis; por la creación de una red de itinerarios peatonales accesibles, así como por la mejora de la oferta de transporte público, la ordenación de la carga y descarga en la ciudad, con regulación del tamaño y tecnología del vehículo según horario y zona; un plan de aparcamientos disuasorios; calmado del tráfico, medios para reducir la velocidad de circulación en vías urbanas mediante distintos mecanismos de control o la creación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. El eje del plan dedicado al urbanismo incluye propuestas para que las administraciones titulares de grandes infraestructuras viarias y ferroviarias reduzcan su impacto acústico. Por último, se prevé la organización de campañas de concienciación ciudadana y de sensibilización, incluso en centros docentes de la ciudad y en zonas de ocio derivado de locales y terrazas.