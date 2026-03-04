Aprobadas 11 actuaciones urgentes en centros educativos de Córdoba tras los daños del temporal

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado hoy en la Escuela Infantil Jesús de Ledesma de la capital de las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo en centros educativos de la provincia en el marco del Plan Andalucía Actúa, impulsado por el Gobierno andaluz para hacer frente a los daños ocasionados por el reciente temporal.

En la provincia de Córdoba ya se han aprobado 11 actuaciones urgentes, cuatro en la capital —en los centros CEIP Los Califas, Escuela Infantil Jesús de Ledesma, IES Averroes e IES Blas Infante— y siete en la provincia —IES Sierra de Aras y CEIP El Prado, en Lucena; CEIP Castillo de Anzur, en Puente Genil; CEIP Los Alcalá Galiano, en Doña Mencía; CEIP Francisco García Amo, en Nueva Carteya; CEIP Urbano Palma, en Santaella; e IES Felipe Solís, en Cabra—.

La inversión aprobada asciende a 775.000 euros en la capital y 1.370.000 euros en la provincia, superando los 2,1 millones de euros en total. La mayoría de estas actuaciones consisten en reparaciones o sustitución de elementos dañados por el temporal, fundamentalmente cubiertas, lucernarios, aleros, muros de contención, fijación de carpinterías exteriores y sustitución de falsos techos, así como reparaciones estructurales de forjados, daños en instalaciones eléctricas y otros ámbitos.

Molina ha informado de las actuaciones desde la Escuela Infantil Jesús de Ledesma de la capital. / CÓRDOBA

Pendientes de aprobación

Asimismo, se encuentran pendientes de aprobación otras ocho actuaciones más en la provincia, dos en la capital —Escuela de Arte Dionisio Ortiz e IES Maimónides— con una inversión prevista de 550.000 euros, y seis en la provincia —Conservatorio de Música, IES Fernando III El Santo y CEIP Niceto Alcalá Zamora, en Priego de Córdoba; CEIP Valverde y Perales, en Baena; CEIP Nuestra Señora de la Expectación, en Encinas Reales; y CEIP Torre del Castillo, en Monturque— con una inversión prevista de 880.000 euros. En total, las 19 actuaciones, aprobadas y pendientes, superarán los 3,5 millones de euros en la provincia.

El Plan Andalucía Actúa cuenta con un presupuesto global de 1.780 millones de euros y tiene como objetivo mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la comunidad autónoma. En este marco, el Consejo de Gobierno del pasado 25 de febrero aprobó una primera transferencia de 55 millones de euros para actuaciones urgentes en centros educativos, a ejecutar por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. “Se trata de una actuación inmediata que demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública, destinando fondos extraordinarios para reparar cuanto antes los daños y evitar que afecten al día a día de nuestros alumnos y docentes”, ha subrayado Molina.