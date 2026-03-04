Antonio Hurtado relaciona el recorte de Hitachi en Córdoba con la guerra en Irán y pide medidas al alcalde

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde, José María Bellido, que amplíe el fondo municipal de contingencia para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, que considera está detrás de la decisión de Hitachi de recortar su inversión en su fábrica de Córdoba. El edil socialista rechaza los argumentos esgrimidos por la multinacional para este recorte --la imposibilidad de adaptar los sistemas actuales de trabajo y el efecto de paros y huelgas en la plantilla-- y considera que detrás de la decisión está el conflicto internacional y la estabilidad generada al respecto.

Hurtado ha reclamado a la empresa, por un lado, que elimine las sanciones impuestas aparte de la plantilla de trabajadores y que llegue a un acuerdo con ellos; y por otro, ha pedido al alcalde que amplíe ese fondo municipal de contingencia agotado por las ayudas que se van a dar a los afectados por las inundaciones de este año y que estudie las consecuencias que la guerra pueda tener en la economía cordobesa. En este sentido, el portavoz ha recordado que Hitachi es una empresa de interés municipal por la actividad innovadora que desarrolla y ha insistido en que tiene gran valor añadido para Córdoba.

El portazo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

Malos augurios

El portavoz socialista ha vaticinado que el conflicto en Oriente Medio se prolongará durante más tiempo y ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento se ponga en marcha y adopte medidas para ayudar a las empresas cordobesas que sufrirán por este contexto internacional. En este sentido, ha augurado que la guerra de Irán puede tener "muy malas consecuencias" e y que afectará a los precios del petróleo, la electricidad o el gas, siendo un freno para nuevas inversiones.