Cofradías
La Agrupación de Hermandades de Córdoba abre la venta de sillas por días sueltos para la Semana Santa 2026
El precio para la mañana del Domingo de Ramos será de 6 euros por asiento
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado la apertura del plazo de venta de sillas por días sueltos para la Carrera Oficial de la Semana Santa 2026. Los interesados podrán gestionar la compra de forma cómoda y rápida a través de la página web oficial, donde ya se encuentran disponibles todas las modalidades.
En cuanto a las tarifas para días sueltos (IVA incluido), el precio de las sillas para la mañana del Domingo de Ramos será de 6 euros por asiento, mientras que desde la tarde del Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo el importe será de 22 euros por silla y día.
Abonos
Asimismo, la Agrupación ofrece distintos abonos para toda la semana. El abono de palco de seis plazas tendrá un coste de 480 euros, el de cuatro plazas ascenderá a 320 euros, mientras que el palco en el Patio de los Naranjos (seis plazas) se sitúa en 540 euros. Por su parte, el abono general de silla para toda la semana tendrá un precio de 100 euros.
Desde la entidad recuerdan que el abono completo continúa siendo la opción más ventajosa para quienes tengan previsto asistir varios días. Según destacan, el coste acumulado de las sillas diarias durante toda la semana puede superar los 140 euros, mientras que el abono permite acceso ilimitado por 100 euros. Además del ahorro económico, el abono garantiza la reserva del mismo asiento durante toda la semana y ofrece ubicaciones estratégicas que aseguran una mejor visibilidad de las procesiones en enclaves emblemáticos de la ciudad.
Para más información o consultas, los abonados pueden contactar a través del correo electrónico infoabonos@hermandadesdecordoba.es o del teléfono 957 48 27 96.
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026