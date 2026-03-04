La Agrupación de Hermandades de Córdoba abre la venta de sillas por días sueltos para la Semana Santa 2026

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado la apertura del plazo de venta de sillas por días sueltos para la Carrera Oficial de la Semana Santa 2026. Los interesados podrán gestionar la compra de forma cómoda y rápida a través de la página web oficial, donde ya se encuentran disponibles todas las modalidades.

En cuanto a las tarifas para días sueltos (IVA incluido), el precio de las sillas para la mañana del Domingo de Ramos será de 6 euros por asiento, mientras que desde la tarde del Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo el importe será de 22 euros por silla y día.

Abonos

Asimismo, la Agrupación ofrece distintos abonos para toda la semana. El abono de palco de seis plazas tendrá un coste de 480 euros, el de cuatro plazas ascenderá a 320 euros, mientras que el palco en el Patio de los Naranjos (seis plazas) se sitúa en 540 euros. Por su parte, el abono general de silla para toda la semana tendrá un precio de 100 euros.

Desde la entidad recuerdan que el abono completo continúa siendo la opción más ventajosa para quienes tengan previsto asistir varios días. Según destacan, el coste acumulado de las sillas diarias durante toda la semana puede superar los 140 euros, mientras que el abono permite acceso ilimitado por 100 euros. Además del ahorro económico, el abono garantiza la reserva del mismo asiento durante toda la semana y ofrece ubicaciones estratégicas que aseguran una mejor visibilidad de las procesiones en enclaves emblemáticos de la ciudad.