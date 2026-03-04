Movilidad
El aeropuerto de Córdoba pierde una conexión: Air Nostrum no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca este verano
La compañía explica que la decisión se debe a una “reestructuración" de su planificación de vuelos, aunque no descarta regresar en un futuro
El aeropuerto de Córdoba afronta un revés de cara a la próxima campaña de verano tras confirmarse que Air Nostrum no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca, una ruta que la compañía había ofrecido durante los dos últimos periodos estivales.
Así lo han confirmado fuentes de la aerolínea a este periódico, que explican que la decisión responde a una “reestructuración de nuestra planificación de vuelos”. Córdoba no es la única ciudad afectada por estos cambios, ya que la semana pasada la compañía también anunció que dejará de operar este verano la conexión entre Badajoz y Palma, una ruta que llevaba funcionando 18 años. No obstante, desde Air Nostrum señalan que no descartan regresar en el futuro al aeropuerto de Córdoba.
La retirada de esta conexión supone un golpe para la infraestructura cordobesa, que en los últimos meses había logrado consolidar por primera vez vuelos regulares durante todo el año, gracias a las rutas directas con Las Palmas de Gran Canaria, operada por Binter, y con Barcelona, a cargo de Vueling.
Air Nostrum fue, además, la primera compañía en apostar por el aeródromo cordobés tras la reforma de la terminal. La aerolínea estrenó el 4 de julio de 2024 la conexión con Palma de Mallorca, con dos frecuencias semanales por sentido hasta septiembre, una fórmula que repitió el pasado verano. La ruta se operaba con aviones CRJ1000, de tamaño reducido y con alrededor de un centenar de plazas.
Otras compañías
En cuanto al resto de aerolíneas que operan desde el aeropuerto cordobés, Binter mantiene dos vuelos semanales por sentido con Las Palmas de Gran Canaria, al menos hasta el 24 de octubre de este año. Aunque la compañía no se pronuncia sobre una posible ampliación de su operativa o la incorporación de nuevos destinos, sí asegura estar “satisfecha” con el arranque de la ruta.
Desde la aerolínea destacan, además, que aproximadamente la mitad de los pasajeros que vuelan desde Córdoba tienen como destino final u origen otra isla distinta de Gran Canaria, aprovechando el servicio de conexión gratuita entre islas que ofrece Binter en el archipiélago.
Por su parte, Vueling evita hacer declaraciones sobre la situación del aeropuerto, aunque por el momento mantiene su conexión con Barcelona con dos frecuencias semanales. La programación está prevista hasta el 30 de enero del próximo año, con vuelos los martes y sábados entre noviembre y marzo, y los jueves y domingos durante el resto del año.
Inversiones y proyectos pendientes
El aeropuerto de Córdoba tiene pendientes varias actuaciones recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que contempla una inversión cercana a los 18 millones de euros entre 2027 y 2031.
Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la pavimentación de la pista, la instalación de iluminación LED, la mejora de los aparcamientos, la reforma de la plataforma de aeronaves, la ampliación del servicio de extinción de incendios y la incorporación de nuevo equipamiento de seguridad.
Uno de los proyectos pendientes más relevantes es la instalación de un control de pasaportes, un requisito imprescindible para poder operar vuelos fuera del espacio Schengen. Aena solicitó en febrero del año pasado la puesta en marcha de este servicio, que depende del Ministerio del Interior.
Desde el Gobierno central señalan que “no se ha cerrado la posibilidad” de implantar este control en el aeropuerto cordobés, aunque han solicitado a Aena la remisión de un estudio completo sobre las instalaciones, el impacto económico y la demanda potencial antes de adoptar una decisión definitiva.
