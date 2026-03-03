Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
Descrita como "un rayo de luz" por sus compañeros, falleció tras sufrir un desvanecimiento después de hacer deporte, dejando un vacío en la comunidad universitaria cordobesa
Consternación en la comunidad universitaria por una muerte prematura. La Universidad de Córdoba ha emitido un comunicado para lamentar la muerte de Emma Carratelli, una alumna de la Universidad de Nápoles Federico II de 23 años que se encontraba en Córdoba dentro del programa de intercambio de Erasmus, según ha confirmado el decano de la facultad de Veterinaria. La joven estudiaba el grado de Veterinaria en Italia y este año estaba matriculada en la UCO para realizar este curso.
El rector de la UCO, Manuel Torralbo, y la comunidad de la Universidad de Córdoba, en especial la facultad de Veterinaria, han emitido un comunicado para mostrar sus condolencias por el fallecimiento de la joven estudiante, que murió por causas naturales y de forma prematura el pasado viernes. Al parecer, tras hacer deporte, sufrió un desvanecimiento fatal causado por una dolencia cardiaca congénita que padecía.
Según amigos y compañeros, Emma Carratelli era "un rayo de luz". Consideran que no hay frase más acertada para describirla y para que también quienes no tuvieron el privilegio de conocerla puedan intuir la energía positiva que irradiaba. Los que la conocían han destacado que su amor por los demás y los animales mantenían vivo "su espíritu empático, amable, divertido y atento", señalan en su escrito de homenaje. Su familia celebró en Córdoba el funeral y cremación de la joven antes de su traslado a Italia.
