Rabanales
La Universidad de Córdoba inaugura el Cubofit, un nuevo espacio deportivo para el entrenamiento funcional al aire libre
El espacio, que busca integrar el ejercicio físico en la vida cotidiana del campus, permite desarrollar entrenamientos de fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio y movilidad
La Universidad de Córdoba ha inaugurado un nuevo espacio deportivo al aire libre en el Campus de Rabanales. Concretamente, se trata de un ‘Cubofit’, una estructura versátil diseñada para el entrenamiento funcional al aire libre y cuya puesta en marcha refuerza la apuesta institucional por la promoción de estilos de vida activos y saludables entre los miembros de la comunidad universitaria.
Tal y como ha explicado durante la inauguración la directora de UCODeporte, Marta Domínguez, el Cubofit es una estructura modular multifuncional que integra distintos materiales, entre ellos sistemas de anclaje para entrenamiento en suspensión, barras para dominadas y trabajo de fuerza con el propio peso corporal, espacios para ejercicios funcionales y material auxiliar almacenado en su interior como kettlebells, bandas elásticas, balones medicinales, mancuernas y colchonetas.
Diseñado para optimizar el espacio y facilitar la organización de sesiones colectivas, el Cubofit permite desarrollar entrenamientos de fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio y movilidad. Su configuración favorece tanto el diseño de circuitos por estaciones como de programas específicos adaptados a distintos niveles de condición física, incluyendo jóvenes, adultos y mayores de 50 años.
Desde el punto de vista de la gestión deportiva universitaria, este espacio permite programar actividades dirigidas con bajo coste estructural, facilitar la intervención de técnicos deportivos en formato grupal y trasladar la actividad física a espacios exteriores, visibilizando la apuesta de la universidad por la promoción de la salud.
El nuevo espacio comenzará a utilizarse en actividades consolidadas como el programa “Actívate entre amigos”, una iniciativa que combina ejercicio estructurado, apoyo técnico y dinamización grupal para facilitar hábitos saludables y reforzar la cohesión social.
Además, será un recurso clave para el lanzamiento del programa “Actívate +50”, dirigido a personas mayores de 50 años de la comunidad universitaria y orientado a la mejora de la condición física y el bienestar integral mediante sesiones adaptadas y supervisadas. UCODeporte incorporará también este espacio a su catálogo de instalaciones deportivas para actividades dirigidas y otros servicios de su oferta anual.
Con esta nueva instalación, la Universidad de Córdoba consolida su compromiso con la promoción de la salud, la cohesión social y la participación activa en el entorno universitario. La creación de espacios accesibles y polivalentes como el Cubofit facilita la integración del ejercicio físico en la vida cotidiana del campus y contribuye al bienestar físico y emocional de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
Un recurso al servicio de la comunidad universitaria e intergeneracional
Además de su uso en programas deportivos universitarios, el nuevo Cubofit estará disponible para el Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban, reforzando su dimensión intergeneracional y su vocación de servicio a distintos colectivos vinculados a la institución.
Con esta iniciativa, la Universidad de Córdoba refuerza su compromiso con los hábitos saludables, la innovación en infraestructuras deportivas y el desarrollo de programas inclusivos, consolidando un modelo de universidad activa que integra el bienestar físico y la cohesión social como ejes estratégicos de su acción institucional.
