De las conchas de molusco a los adoquines: la Universidad de Córdoba impulsa la economía circular en la construcción

La industria de la construcción es una de las más contaminantes por su elevada contribución a las emisiones de CO2. Además de su alto coste ambiental, sus materiales están elaborados a base de recursos no renovables como las arenas o las gravas, lo que hace de la búsqueda de alternativas sostenibles un desafío urgente en un contexto en el que la demanda creciente de la producción debe equilibrarse con prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Por ello, el sector investiga el desarrollo de materiales con baja huella de carbono, enmarcados en una estrategia de economía circular y descarbonización, sustituyendo materiales tradicionales por los restos y excedentes de industrias que, a su vez, tienen problemas para dar salida a sus residuos.

La investigadora Ágata González Caro junto a José Ramón Jiménez y José María Fernández en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. / CÓRDOBA

Innovación desde la universidad

Es el caso del adoquín diseñado por un equipo de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) de la Universidad de Córdoba, que ha logrado sustituir los materiales naturales por otros reciclados. En el caso de los áridos que se utilizan en los morteros y hormigones, el grupo los cambió por uno generado a base de un residuo sin valor industrial: las conchas de molusco.

En concreto, de Acanthocardia tuberculata, una especie de almeja de agua salada comestible conocida como corruco o langostillo, que se comercializa y consume en conserva. “La industria conservera genera toneladas de este residuo que acaban acumulándose en vertederos”, explica Ágata González Caro, investigadora del Área de Química Inorgánica y responsable principal del estudio.

El trabajo plantea una manera de dar salida comercial a los residuos de este sector, a la vez que se resuelve uno de los retos de la industria de la construcción: triturar las conchas para obtener un árido calizo capaz de sustituir a los naturales en morteros y hormigones.

Un adoquín 100% reciclado

Además de sustituir el árido por uno elaborado a base de conchas, el grupo de investigación —del que también forman parte José Ramón Jiménez, José María Fernández Rodríguez y Antonio Manuel Merino Lechuga— se planteó reemplazar el resto de componentes hasta conseguir un adoquín cien por cien con materiales reciclados.

Para sustituir el cemento, y así evitar sus elevados costes medioambientales de producción, se emplearon residuos procedentes de una escombrera de la mina del Valle del Guadiato y cenizas volantes, dando una nueva vida a estos restos. Al someterlos a un proceso denominado activación alcalina —mediante el contacto con una solución con un pH muy elevado— se produjo una transformación que originó compuestos muy similares a los del cemento convencional.

El resultado, explica la investigadora, es un bloque de adoquín resistente que cumple con los criterios mecánicos, de durabilidad y seguridad exigidos. Todo ello sin incluir en su composición ningún material de origen natural, solo sobras y desperdicios de otras industrias.

Se trata de una contribución relevante a la economía circular y la descarbonización en uno de los sectores más señalados por su potencial contaminante, aunque todavía requiere más investigación para optimizar aspectos como la compactación y el desmolde, así como para explorar activadores más ecológicos que reduzcan la dependencia de productos químicos convencionales.