La preocupación de empresarios cordobeses ante el bloqueo del comercio global por la situación de Oriente Medio, las amenazas de Trump a España y la extracción de los datos de las cajas negras de los trenes de Adamuz captan la atención informativa

Donald Trump ha amenazado con cortar todo el comercio con España tras la negativa de Sánchez al uso de EEUU de las bases de Morón y Rota en el conflcito con Irán.

Donald Trump ha amenazado con cortar todo el comercio con España tras la negativa de Sánchez al uso de EEUU de las bases de Morón y Rota en el conflcito con Irán. / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp

Empresarios cordobeses del sector joyero y del agroalimentario lamentan la inestabilidad que el conflicto de Oriente Próximo genera en el comercio internacional. Hay contenedores bloqueados, lo que complica las exportaciones de las empresas cordobesas y eleva los costes. Es la noticia que abre un boletín vespertino cargado de novedades. Sin alejar el foco de la guerra en Oriente Medio, explicamos que Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez al uso de las bases de Morón y Rota. Y, en otro orden de cosas, analizamos cómo será la extracción de los datos de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz.

