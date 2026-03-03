La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La preocupación de empresarios cordobeses ante el bloqueo del comercio global por la situación de Oriente Medio, las amenazas de Trump a España y la extracción de los datos de las cajas negras de los trenes de Adamuz captan la atención informativa
Empresarios cordobeses del sector joyero y del agroalimentario lamentan la inestabilidad que el conflicto de Oriente Próximo genera en el comercio internacional. Hay contenedores bloqueados, lo que complica las exportaciones de las empresas cordobesas y eleva los costes. Es la noticia que abre un boletín vespertino cargado de novedades. Sin alejar el foco de la guerra en Oriente Medio, explicamos que Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez al uso de las bases de Morón y Rota. Y, en otro orden de cosas, analizamos cómo será la extracción de los datos de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz.
- El conflicto en Oriente Próximo bloquea contenedores y complica las exportaciones de las empresas de Córdoba
- Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
- Así se extraerán los datos de las cajas negras de los trenes del accidente de Adamuz: la Guardia Civil lo detalla
Además, destacamos estas otras noticias:
Conflicto en Oriente Medio
- La Subdelegación contacta con una treintena de cordobeses atrapados por el conflicto en Oriente Próximo: "Esto es una horrible pesadilla"
- Entre alarmas y misiles: un lucentino en Kuwait describe la tensión tras el inicio de los ataques
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento prevé contratos por 68 millones de euros en 2026, la mayor parte en Infraestructuras
- La Junta reducirá las ayudas a Hitachi tras el recorte de su inversión en Córdoba
- ¿Lloverá esta Semana Santa en Córdoba? Los meteorólogos dan el primer dato y esto es lo que piden
- El paro baja un 10% en un año en Córdoba pero los contratos temporales siguen siendo mayoría
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Un acusado se declara inocente de incendiar una vivienda en Majaneque: "¿Quién va a pegarle fuego a una casa?"
Provincia
- La Diputación de Córdoba promociona el turismo de castillos y experiencias en la Feria ITB de Berlín
- La Junta invertirá hasta 100.000 euros por kilómetro para arreglar los caminos rurales dañados por las lluvias
- El PP asegura que actuó "de manera inmediata" en el caso de supuesto clientelismo en una empresa pública de Encinas Reales
Deportes
- Un único implicado en el gesto nazi durante el Córdoba CF-Andorra: dos más expulsados por increpar a los agentes