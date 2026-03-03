Los empresarios cordobeses afrontan una situación de gran incertidumbre por el conflicto desatado en Oriente Medio, que podría generar sobrecostes, pérdidas de ventas y paradas de producción. La provincia importa de Irán mucho más de lo que le exporta, y analizamos hasta qué punto la economía cordobesa está expuesta a este asunto. Es la noticia que abre informativamente una mañana cargada de novedades. Sin salirnos de la actualidad local, explicamos que Córdoba ha registrado el bimestre enero-febrero más lluvioso de su historia. Además, el modelo de familia tradicional ha perdido peso mientras crecen los hogares de una y dos personas.

