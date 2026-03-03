La actualidad del martes 3 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El impacto del conflicto de Oriente Medio en la economía cordobesa; el bimestre enero-febrero más lluvioso de la historia y el retroceso de la familia tradicional marcan el inicio de la jornada
Los empresarios cordobeses afrontan una situación de gran incertidumbre por el conflicto desatado en Oriente Medio, que podría generar sobrecostes, pérdidas de ventas y paradas de producción. La provincia importa de Irán mucho más de lo que le exporta, y analizamos hasta qué punto la economía cordobesa está expuesta a este asunto. Es la noticia que abre informativamente una mañana cargada de novedades. Sin salirnos de la actualidad local, explicamos que Córdoba ha registrado el bimestre enero-febrero más lluvioso de su historia. Además, el modelo de familia tradicional ha perdido peso mientras crecen los hogares de una y dos personas.
- Córdoba importa mucho más de Irán que lo que exporta: ¿qué impacto tendrá el conflicto?
- Córdoba registra el bimestre enero-febrero más lluvioso de su historia desde que hay registros
- El modelo de familia tradicional pierde peso en Córdoba mientras crecen los hogares de una y dos personas
Córdoba ciudad
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- Hitachi recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"
- Stop Desahucios y Anfane alertan de miles de desahucios en Córdoba tras la caída del escudo social
Conflicto en Oriente Medio
- Trump advierte de que la "gran ola" de ataques a Irán "está a punto de llegar" y no descarta enviar tropas
- El deportista cordobés Javi Garrido, pendiente de salir de Dubái: "Estamos bien y a salvo, pero preocupados"
- El precio del crudo repunta hasta un 12% por el conflicto en Irán, aunque las gasolineras de Córdoba aún no notan la subida
Provincia
- La Guardia Civil detecta "incongruencias" en la información de Adif del accidente de Adamuz
- Las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz se abrirán este jueves en Madrid
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: "La solución es a largo plazo"
Medio Ambiente
- Expertos de la CHG desvelan que las inundaciones se produjeron en zonas marcadas en los mapas de riesgo
Cultura
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017