La actualidad del martes 3 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El impacto del conflicto de Oriente Medio en la economía cordobesa; el bimestre enero-febrero más lluvioso de la historia y el retroceso de la familia tradicional marcan el inicio de la jornada

Un barco de mercancías en un puerto.

Un barco de mercancías en un puerto. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los empresarios cordobeses afrontan una situación de gran incertidumbre por el conflicto desatado en Oriente Medio, que podría generar sobrecostes, pérdidas de ventas y paradas de producción. La provincia importa de Irán mucho más de lo que le exporta, y analizamos hasta qué punto la economía cordobesa está expuesta a este asunto. Es la noticia que abre informativamente una mañana cargada de novedades. Sin salirnos de la actualidad local, explicamos que Córdoba ha registrado el bimestre enero-febrero más lluvioso de su historia. Además, el modelo de familia tradicional ha perdido peso mientras crecen los hogares de una y dos personas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Deportes

Córdoba ciudad

Conflicto en Oriente Medio

Provincia

Medio Ambiente

Cultura

