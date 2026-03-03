Sucesos
Susto en el Centro de Córdoba: un incendio en una vivienda de Ronda de los Tejares obliga a intervenir a los bomberos
El fuego lo causó un cortocircuito en una secadora y quemó parte de la cocina
Los bomberos de Córdoba han intervenido este martes al mediodía en el incendio de una vivienda en pleno centro de la capital, un suceso que, afortunadamente, se ha saldado sin heridos ni daños de gravedad.
Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 12.40 horas, cuando un vecino alertó de la presencia de abundante humo saliendo por la ventana de un inmueble situado en Ronda de los Tejares. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y el Servicio de Extinción de Incendios.
Fuentes de los bomberos han señalado que el fuego se originó, al parecer, por un cortocircuito en una secadora, lo que provocó daños en parte de la cocina. La rápida actuación de los efectivos permitió controlar el incendio en pocos minutos y evitar que las llamas se propagaran a otras estancias de la vivienda o a inmuebles colindantes.
No ha sido necesario desalojar el edificio y no se han registrado personas afectadas por el humo ni por las llamas.
