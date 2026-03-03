Cobiomic Bioscience, la startup cordobesa que impulsa la innovación, premiada en los 1º Premios Andalucía Trade 2025

La startup cordobesa Cobiomic Bioscience ha sido reconocida como la mejor empresa emergente andaluza en los 1º Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza 2025, al alzarse con el galardón en la categoría de Startups. La firma recibirá su distinción el próximo 25 de marzo en el Teatro Central de Sevilla, en una ceremonia que reunirá a los principales representantes del ecosistema empresarial andaluz.

El acto, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y organizado por Andalucía Trade, fue aplazado el pasado 19 de enero debido al luto oficial decretado por la Junta de Andalucía tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Ahora, el evento se retoma con la previsión de congregar a cerca de 400 invitados, entre ellos responsables de las seis compañías ganadoras y representantes de las 47 empresas finalistas.

Para Cobiomic Bioscience, especializada en el ámbito biotecnológico, este reconocimiento supone un importante respaldo institucional a su apuesta por la innovación científica y el desarrollo de soluciones de alto valor añadido desde Córdoba. La categoría de Startups distingue a empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento, capacidad innovadora y proyección internacional, valores que el jurado regional ha destacado en el proyecto cordobés.

Junto a la startup cordobesa, han sido premiadas otras compañías andaluzas en las distintas categorías: Biorizon Biotech (Innovación y Transferencia de Conocimiento), Acesur (Desarrollo Industrial), DHV Technology (Desarrollo Internacional), Pilatus Aircraft Ibérica (Invest in Andalucía) y Dcoop (Trayectoria Empresarial).

Los galardones, de carácter honorífico y sin dotación económica, consisten en una estatuilla réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, elaborada en mármol de Macael. Además, tanto ganadoras como finalistas podrán utilizar la distinción en su comunicación corporativa y participarán en acciones de promoción organizadas por Andalucía Trade para reforzar su visibilidadTrades Premios Andalucía Trade, de carácter bienal, tienen como objetivo reconocer la contribución de las empresas andaluzas a la creación de riqueza y empleo mediante la innovación, el desarrollo industrial y la internacionalización. En esta primera edición, el jurado regional seleccionó a las ganadoras entre 47 finalistas previamente elegidas en las ocho provincias andaluzas, tras un proceso en el que participaron más de 300 empresas de distintos sectores.