Inclusión
Los proyectos de mejora para personas con discapacidad en Córdoba podrán solicitar hasta 12.000 euros de ayudas
El Ayuntamiento destina 180.000 euros en subvenciones para proyectos de mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad, cambiando el sistema a uno de concurrencia competitiva
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las nuevas bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad Córdoba Incluye 2026, con un cambio en la forma de colaboración con los principales colectivos. Hasta ahora se trabajaba mediante convenio nominativo, pero a partir de este año se pasará a un sistema de concurrencia competitiva, con el objetivo de abrir el acceso y garantizar que ninguna entidad quede fuera. El presupuesto inicial asciende a 118.000 euros, con posibilidad de ampliación hasta 200.000 euros si la demanda lo requiere.
Según ha detallado el responsable del área, Bernardo Jordano, cada proyecto podrá solicitar entre 9.000 y 12.000 euros y se financiará hasta el 100% del mismo. Se podrán presentar proyectos desarrollados exclusivamente en el término municipal de Córdoba y dirigidos únicamente a personas con discapacidad residentes en la ciudad. Las entidades deben dedicarse principal o exclusivamente a la discapacidad, recogido expresamente en sus estatutos.
¿Qué se puede financiar con este presupuesto?
Con este presupuesto no se financiarán gastos generales de funcionamiento o campañas de marketing, documentales, publicaciones, guías, jornadas, investigaciones, estudios o congresos; ni tampoco obras de construcción o formación en competencias profesionales, sino únicamente actividades que estén directamente vinculadas a la atención a personas con discapacidad como gastos de personal, alquiler de espacios, transporte, material fungible y otros gastos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar solicitudes.
Jordano ha señalado que, tras años de trabajo con los colectivos, se busca ampliar el acceso a más entidades, garantizar igualdad de oportunidades, mantener el respaldo municipal a los proyectos vinculados a la discapacidad y acompañar especialmente a las entidades pequeñas en la tramitación administrativa para evitar que queden excluidas por falta de recursos técnicos. El enfoque es reforzar el apoyo a proyectos concretos y tangibles dirigidos a personas con discapacidad, en cualquiera de sus modalidades (física, sensorial, intelectual u orgánica).
