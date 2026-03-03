El modelo de familia tradicional pierde peso en Córdoba mientras crecen los hogares de una y dos personas

El modelo de familia tradicional, compuesto por padres y uno o más hijos sigue perdiendo peso en Córdoba hasta el punto de que convivir con más de una persona se ha convertido ya en una rareza. Los datos provisionales de la Estadística Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2026 confirman la tendencia de crecimiento sostenido de los hogares unipersonales y de los compuestos solo una pareja. Entre los dos grupos, suman en total 176.820 y representan casi el 60% del total.

La realidad que describe la estadística es que de los 308.881 hogares que existen en la provincia de Córdoba, 85.148 están formados solo por una persona, casi un 28%, mientras que las parejas, que de momento representan el grupo más numeroso, conforman 91.672 hogares, el 30% del total. De esta forma, apenas un 43% de los cordobeses viven con más de una persona, un 20% (61.627 hogares) con dos y un 22,8%, en torno a 70.000 hogares, con tres o más.

Esta tendencia iniciada hace más de una década, está haciendo cambiar la foto de las unidades de convivencia, con familias cada vez más pequeñas. Si se comparan los datos de 2026 con los del año anterior, se confirma que año a año aumenta el número de hogares, que son cada día más pequeños.

Aumentan los unipersonales, caen en picado las cifras de familias

Si se compara 2025 y 2026, Córdoba sumó 540 unidades de convivencia, pero lo hizo porque aumentó en 884 el número de hogares con una persona sola y en 959 el de hogares formados por parejas. Por contra, cayó en picado la cifra de familias, ya que se contabilizan 162 hogares menos de tres personas y 1.141 menos de cuatro o más personas en un año, pasando de 71.575 a 70.434 en solo un año.

La estadística señala que de los 762.100 habitantes de la provincia, algo menos de la mitad son hombres (373.024) y algo más de la mitad (389.076) son mujeres y que, por grupos de edad, los menores están en franca minoría. Solo 97.506, un 12,7% de los cordobeses, tiene menos de 15 años mientras que en el otro extremo, 167.599, casi el 22%, son mayores de 65 años.

Si se comparan los datos de Córdoba con los del resto de provincias andaluzas, Granada es la que tiene más hogares de una sola persona (31,1% del total), siendo este modelo el más frecuente, seguida por Jaén (29%) y Málaga (27,8%). Córdoba, que tiene un tamaño medio de 2,47 personas por hogar, se encuentra en el quinto lugar del ránking y de momento, sigue teniendo una mayoría de hogares formados por parejas. Sevilla, por su parte, es la provincia donde hay menos hogares unipersonales.