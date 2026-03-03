La Junta reducirá las ayudas a Hitachi tras el recorte de su inversión en Córdoba

La Junta de Andalucía reducirá de forma proporcional las ayudas concedidas a Hitachi después de que la multinacional haya decidido recortar a casi la mitad la inversión prevista en su planta de Córdoba, una decisión que la compañía ha vinculado al conflicto laboral abierto en la factoría.

Así lo ha explicado este martes el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, durante la presentación del Plan de Actuación en Caminos. A preguntas de los periodistas, Molina ha señalado que, tras el anuncio de la empresa de rebajar la inversión de 80 a 47,6 millones de euros —en un contexto marcado por paros y huelgas ante la falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo—, la Administración autonómica ajustará los incentivos “en función de la reducción de esa inversión”.

El delegado ha precisado que las ayudas públicas están ligadas tanto al volumen de inversión como a la creación de empleo, por lo que “es proporcional a la inversión que se iba a hacer y a los puestos de trabajo”. Asimismo, ha recordado que estos incentivos no se abonan por adelantado, sino una vez que el proyecto está ejecutado y debidamente justificado. “Cuando se justifique lo invertido y los puestos de trabajo, será cuando se abone, reduciendo en función de la inversión que hayan hecho”, ha insistido.

Manifestación de Hitachi / Víctor Castro.

Molina ha reconocido que la decisión de Hitachi “no es una buena noticia” para la provincia y ha añadido que desde la Consejería de Empleo “se está mediando para resolver el conflicto laboral”, con el objetivo de que pueda alcanzarse un acuerdo y “podamos seguir teniendo buenas noticias de inversiones en Córdoba en materia industrial”.

Respuesta de Hitachi

Por su parte, fuentes de la multinacional han subrayado que “el compromiso de inversión de Hitachi para la planta de Córdoba no dependía de la existencia o no de la subvención por parte de la Junta de Andalucía”, aunque reconocen que, al poder acogerse a esa posibilidad, “decidimos hacerlo”. Asimismo, señalan que son “conscientes de que había un compromiso”, por lo que iniciarán conversaciones con la Administración autonómica para “abordar este hecho y la modificación de estas, si fuese necesario”.