La Junta impulsa en Córdoba el Centro de Alto Rendimiento Empresarial para reforzar la competitividad del sector joyero

Los delegados de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, han presentado este martes el Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE) de Joyería, un programa especializado en el sector joyero cuyo objetivo es impulsar su competitividad.

En el acto, celebrado en la Escuela de Joyería —espacio que acogerá las sesiones presenciales—, han estado presentes las entidades organizadoras, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), así como empresas participantes en la iniciativa.

El CARE de Joyería representa una suma de esfuerzos entre administraciones para fortalecer un sector estratégico. Está organizado por la EOI y la ADA y financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la propia Agencia Digital de Andalucía. Gracias a esta alianza institucional, la formación es completamente gratuita para las personas participantes, lo que garantiza un programa de alto nivel sin coste para empresas ni trabajadores.

Los CARE se enmarcan en la red de Nodos Tecnológicos Andalucía Vuela, cuyo objetivo es fomentar la digitalización y el desarrollo económico en cada provincia andaluza. En esta ocasión, el programa se centra exclusivamente en la joyería, un sector prioritario para la economía cordobesa y motor histórico de empleo y proyección internacional.

Autoridades en la presentación del CARE en Córdoba. / Manuel Murillo

En palabras del delegado de Economía, esta especialización “responde a la necesidad de abordar de forma directa los principales desafíos del sector”, entre ellos “la profesionalización de la gestión, el control de costes, la digitalización avanzada, el diseño asistido por ordenador (CAD), la automatización, el análisis de datos, la ciberseguridad y la internacionalización”.

El CARE de Joyería comenzará el 16 de marzo y está diseñado para que las pymes del sector incorporen mejoras aplicables a corto plazo y refuercen su capacidad para competir en nuevos mercados desde Córdoba. López ha destacado la buena acogida de este tipo de iniciativas, que en su primera edición en la provincia contó con 19 empresas participantes y obtuvo una valoración media de 4,78 sobre cinco.

Por su parte, la delegada de Empleo ha subrayado la importancia de que este programa de alto rendimiento se desarrolle en la Escuela de Joyería, “un centro de referencia nacional que, desde hace más de 30 años, forma a los profesionales del sector y adapta sus contenidos a su constante evolución”. Para Gálvez, acoger este programa “no es solo organizar una formación más, es reforzar nuestra misión de acompañar también a quienes ya están dentro de las empresas y toman decisiones estratégicas”.

Asimismo, ha señalado que el CARE encaja en la visión de colaboración con el sector para consolidar el liderazgo de Córdoba como referente joyero. También ha destacado que su celebración en el Parque Joyero de Córdoba, el mayor espacio europeo dedicado a la joyería, “garantiza un impacto máximo, combina tradición e innovación y refuerza nuestra capacidad de proyectar el sector hacia el futuro generando empleo, riqueza y nuevas oportunidades”.

Estructura y metodología

El programa combina formación práctica, especialización sectorial y mentorización individualizada durante aproximadamente tres meses (50 horas lectivas). Incluye 30 horas de talleres presenciales obligatorios, con contenidos como Innovación tecnológica en joyería, Contabilidad de costes, Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes, Automatización de procesos (RPA), Diseño asistido (CAD), Analítica de datos e inteligencia de negocio, Ciberseguridad, Comunicación comercial para exportación e Introducción a la gemología.

A ello se suman 20 horas de mentorización individual online, con acompañamiento de un mentor de proyecto y especialistas para la elaboración de un plan de mejora adaptado a cada empresa, y 12 horas adicionales de itinerarios de especialización opcionales, diseñados tras un diagnóstico inicial.

Los pilares del programa son la digitalización y la tecnología, la internacionalización y la sostenibilidad y el crecimiento, configurando un ecosistema orientado a la aplicación práctica inmediata en cada pyme.

Nodos Tecnológicos Andalucía Vuela

La red contempla programas dirigidos a pymes, emprendedores digitales y jóvenes desempleados. El CARE de Joyería constituye una acción específica dentro del programa para pymes, al centrarse en un sector prioritario para la economía cordobesa.

El acuerdo prevé un total de 16 acciones CARE en Andalucía, de las que ya se han ejecutado nueve en distintas provincias. Cada edición está diseñada para 20 participantes, con un coste estimado de 3.700 euros por persona. Actualmente están en fase de captación las ediciones de Córdoba, Huelva, Cádiz, Linares (Jaén), Granada, Puente Genil (Córdoba) y próximamente Vélez-Málaga (Málaga).

El CARE de Joyería busca reforzar el tejido empresarial del sector en la provincia mediante la adopción de tecnologías avanzadas, la mejora de la eficiencia productiva, la profesionalización de la gestión y el impulso a la exportación y a planes de crecimiento sostenibles y personalizados.