Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 3 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia
‘Averroes. Puente entre el islam y la cristiandad’
José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval ofrecerá la conferencia Averroes. Puente entre el islam y la cristiandad, dentro de la tercera edición del ciclo La Palabra Encendida que conmemora el noveno centenario del nacimiento de Averroes. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Salón de actos de Cajasur.
Gran Capitán, 13.
19.30 horas.
Poesía en el Centro
Lectura de poema de Daniel Cotta
El Centro Andaluz de las Letras organiza una nueva sesión del ciclo Poesía en el Centro, donde Daniel Cotta ofrecerá una lectura de poemas de su último libro, Aquí, entre nosotros (Ed. Númenor). En este acto estará acompañado por Pablo García Casado.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Música
Festival Internacional de Música ‘Bianca L. Von Berger’
Córdoba se ha convertido en el epicentro del piano europeo con la celebración del Festival Internacional de Música Bianca L. Von Berger, del 2 al 24 de marzo de 2026. El cartel cuenta con cinco conciertos de pianistas destacados, entre los que se encuentra la joven pianista Emily Han que ofrecerá hoy un recital.
CÓRDOBA. Centro Cultural San Hipólito.
Gran Capitán, 5.
19.00 horas.
Presentación novela
‘El aprendiz de Gaudí’
El periodista y escritor Jesús Bastante presentará su novela El aprendiz de Gaudí, junto a Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba y presidenta de Cristianos Socialistas, y Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto conservador de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en un acto dentro del ciclo Los lunes del Vía Crucis, organizado por la Hermandad del Vía Crucis de Córdoba.
CÓRDOBA. Centro Cultural José Luis García Palacios .
Avda. de la Libertad.
20.00 horas.
Exposición internacional
Caligrafía Árabe ‘Al-Raqim’
Esta colección inédita que llega por primera vez a España desde Catar, reúne las obras maestras ganadoras del Concurso Internacional de Caligrafía Árabe. La muestra busca tender puentes de paz a través de la belleza de la escritura sagrada y artística.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
De 10.00 a 14.00 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso – Pasaje de la Candelaria Heredia–Miralbaida), a cargo de Lúa y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.
Varias.
17.00 horas.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017