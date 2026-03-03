Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 3 de marzo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Conferencia ‘Averroes. Puente entre el islam y la cristiandad’

Diario CÓRDOBA

Conferencia

‘Averroes. Puente entre el islam y la cristiandad’

José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval ofrecerá la conferencia Averroes. Puente entre el islam y la cristiandad, dentro de la tercera edición del ciclo La Palabra Encendida que conmemora el noveno centenario del nacimiento de Averroes. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Salón de actos de Cajasur.

Gran Capitán, 13.

19.30 horas.

Poesía en el Centro

Lectura de poema de Daniel Cotta

El Centro Andaluz de las Letras organiza una nueva sesión del ciclo Poesía en el Centro, donde Daniel Cotta ofrecerá una lectura de poemas de su último libro, Aquí, entre nosotros (Ed. Númenor). En este acto estará acompañado por Pablo García Casado.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

Avda. de América, s/n.

19.00 horas.

Música

Festival Internacional de Música ‘Bianca L. Von Berger’

Córdoba se ha convertido en el epicentro del piano europeo con la celebración del Festival Internacional de Música Bianca L. Von Berger, del 2 al 24 de marzo de 2026. El cartel cuenta con cinco conciertos de pianistas destacados, entre los que se encuentra la joven pianista Emily Han que ofrecerá hoy un recital.

CÓRDOBA. Centro Cultural San Hipólito.

Gran Capitán, 5.

19.00 horas.

Presentación novela

‘El aprendiz de Gaudí’

El periodista y escritor Jesús Bastante presentará su novela El aprendiz de Gaudí, junto a Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba y presidenta de Cristianos Socialistas, y Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto conservador de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en un acto dentro del ciclo Los lunes del Vía Crucis, organizado por la Hermandad del Vía Crucis de Córdoba.

CÓRDOBA. Centro Cultural José Luis García Palacios .

Avda. de la Libertad.

20.00 horas.

Exposición internacional

Caligrafía Árabe ‘Al-Raqim’

Esta colección inédita que llega por primera vez a España desde Catar, reúne las obras maestras ganadoras del Concurso Internacional de Caligrafía Árabe. La muestra busca tender puentes de paz a través de la belleza de la escritura sagrada y artística.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos.

Torrijos, 10.

De 10.00 a 14.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso – Pasaje de la Candelaria Heredia–Miralbaida), a cargo de Lúa y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.

Varias.

17.00 horas.

