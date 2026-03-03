La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba ha hecho entrega de los 1 Premios López Neyra a la investigación en farmacia asistencial, una iniciativa destinada a reconocer la labor investigadora de profesionales farmacéuticos colegiados en Andalucía y España, así como a impulsar la innovación y el desarrollo de la farmacia clínica en distintos ámbitos asistenciales.

El acto, celebrado en el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, ha contado con la participación del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y de la Fundación, Rafael Casaño, entre otras autoridades.

Esta 1.ª edición ha contado con el patrocinio de CBNK Salud Bancofar, cuyo respaldo ha contribuido a la promoción de la excelencia científica y al avance del conocimiento en el ámbito farmacéutico.

Reconocimiento a la investigación aplicada

Los premios han distinguido trabajos científicos y clínicos en farmacia asistencial por su innovación y por el valor añadido que aportan a los servicios profesionales farmacéuticos que se ofrecen a la ciudadanía.

La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba entrega los Premios López Neyra a la excelencia en farmacia asistencial. / Manuel Murillo

Rafael Casaño ha destacado que “la investigación en el ámbito farmacéutico es esencial para mejorar la atención sanitaria y fortalecer el sistema de salud”, subrayando que estos premios nacen con vocación de continuidad y de convertirse en un referente nacional.

Por su parte, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha valorado la iniciativa como un estímulo para el tejido investigador, mientras que el consejero Gómez Villamandos ha resaltado el impulso a la I+D+i farmacéutica en el marco de la futura Ley ACTIVA.

Ganadores por modalidades

En la modalidad A (publicaciones o artículos científicos de ámbito nacional, dotada con 1.500 euros), el ganador ha sido Salvador Gutiérrez Igual (COF Valencia) por un estudio sobre intervenciones farmacéuticas en pacientes rurales. Se concedió un accésit a Teresa López-Viñau López (COF Córdoba) por su trabajo sobre gestión de antimicrobianos.

(publicaciones o artículos científicos de ámbito nacional, dotada con 1.500 euros), el ganador ha sido (COF Valencia) por un estudio sobre intervenciones farmacéuticas en pacientes rurales. Se concedió un accésit a (COF Córdoba) por su trabajo sobre gestión de antimicrobianos. En la modalidad B , destinada a TFG y TFM en Andalucía (750 euros cada uno), los premiados han sido Cristina Merelo Fernández (Universidad de Sevilla) y Hugo Jiménez Palomar (Universidad de Granada).

, destinada a en Andalucía (750 euros cada uno), los premiados han sido (Universidad de Sevilla) y (Universidad de Granada). En la modalidad C, centrada en casos clínicos de SPFA en farmacia comunitaria andaluza, los galardonados han sido Augusto González Borrego (COF Sevilla), Francisco Jodral Segado (COF Córdoba) y Javier Rodríguez Vivas (COF Huelva).

Jurado multidisciplinar

El jurado ha estado integrado por expertos del ámbito universitario, hospitalario y comunitario, así como representantes de sociedades científicas como SEFH, SEFAP, SEFAC y del SAS, consolidando el carácter técnico y riguroso de la convocatoria.

Con estos 1 Premios López Neyra, la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba refuerza su apuesta por la investigación aplicada y por la visibilización del papel asistencial del farmacéutico en la mejora de la salud pública.