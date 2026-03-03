Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la calle Arcos de la Frontera

Una frenada de emergencia en un autobús de Aucorsa deja varios afectados en Fátima

Varios pasajeros del autobús de Aucorsa que cubría la línea 2 en Córdoba sufrieron heridas tras una frenada brusca para evitar un choque con otro vehículo

Un conductor de Aucorsa al volante de un autobús urbano.

Un conductor de Aucorsa al volante de un autobús urbano. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Varios pasajeros de un autobús de Aucorsa han tenido que ser atendidos este martes tras una frenada de emergencia en la barriada de Fátima.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el suceso se produjo a mediodía, cuando un vehículo de la línea 2 que circulaba por la calle Arcos de la Frontera tuvo que frenar bruscamente para evitar colisionar con el coche que le precedía. La fuerte desaceleración provocó que varios viajeros perdieran el equilibrio e incluso cayeran al suelo.

Personas mayores

Las personas más afectadas fueron, principalmente, pasajeros de avanzada edad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y sanitarios, que atendieron a los heridos.

