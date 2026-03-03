Una frenada de emergencia en un autobús de Aucorsa deja varios afectados en Fátima

Varios pasajeros de un autobús de Aucorsa han tenido que ser atendidos este martes tras una frenada de emergencia en la barriada de Fátima.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el suceso se produjo a mediodía, cuando un vehículo de la línea 2 que circulaba por la calle Arcos de la Frontera tuvo que frenar bruscamente para evitar colisionar con el coche que le precedía. La fuerte desaceleración provocó que varios viajeros perdieran el equilibrio e incluso cayeran al suelo.

Personas mayores

Las personas más afectadas fueron, principalmente, pasajeros de avanzada edad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y sanitarios, que atendieron a los heridos.