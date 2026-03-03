Los fallecidos en Córdoba el martes 3 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 4 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Reyes Morales Forgas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Juan Francisco Gómez Luna

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel León Gálvez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Vílchez Ruiz

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.