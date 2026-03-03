La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba amplía su oferta con Interpretación Musical

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba Miguel Salcedo Hierro sumará el próximo curso la especialidad de Interpretación Musical a la oferta de estudios que ya tiene. El Delegado de Desarrollo Educativo, Diego Copé, y la directora de la ESAD, Raquel Jurado, han anunciado este martes la incorporación de esta rama interpretativa que tiene una amplia demanda por parte del alumnado.

Estos estudios se sumarán a los de Interpretación Textual y Escenografía, que según Copé, crecen en matrícula año a año y con los que se complementarán muy bien, permitiendo realizar trabajos de gran envergadura. El delegado, que ha recordado que esta especialidad solo se imparte actualmente en Málaga, ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía por la cultura como motor de desarrollo y transformación social y económica.

Raquel Jurado ha explicado que la de Córdoba es la segunda escuela más antigua de España y la decana de Andalucía y que la directiva del centro ha considerado que era hora de ampliar la oferta. También ha informado de que en el año 2027, coincidiendo con la incorporación de esta especialidad, el centro cumplirá 80 años, una edad que no le resta vitalidad ni ganas de afrontar nuevos retos educativos. También ha subrayado el auge a nivel profesional que está teniendo todo lo relacionado con la interpretación musical, gracias al aumento de las producciones musicales en España, lo que aumentará la empleabilidad de estos estudios superiores universitarios. "Hicimos un sondeo por los institutos que imparten artes escénicas para ver la posible demanda y hay mucho interés, por lo que sabemos que va a ser muy bienvenida", ha comentado, "también hay alumnos de Interpretación Textual que ya nos han dicho que al terminar les gustaría cursar Musical, ya que tener la doble especialidad les abrirá muchas más puertas profesionales". Los estudios de Arte Dramático no solo forman a los futuros actores sino a regidores, vestuaristas, escenógrafos y otras muchas ramas ligadas al mundo del teatro, el circo, el cine o la televisión. Cada curso salen de la escuela alrededor de 12 titulados de Escenografía y 36 de Interpretación.

En total, serán 12 plazas en primer curso que se impartirán en el edificio de la Escuela de Arte Dramático, un centro con espacios limitados, ha admitido la directora, que reorganizará la docencia para incorporar nuevo alumnado. De momento, las asignaturas troncales se enseñan por la mañana y las optativas por la tarde. La ESAD de Córdoba no ha dejado de crecer y actualmente cuenta con cuatro líneas de Interpretación Textual y una línea de Escenografía, a la que se sumará ahora esta nueva de Interpretación Musical. Esta incorporación "permitirá estrechar la colaboración con el Conservatorio Superior de Música y el Conservatorio de Danza para crear espectáculos conjuntos".

Por último, la directora ha apuntado el talento de los estudiantes en materia de investigación, "como demuestra los premios que están recibiendo algunos de los Trabajos de Fin de Grado presentados en los últimos años, en Escenografía y en Interpretación". El alumnado ha preparado para la ocasión un par de piezas musicales que han dado muestra de sus capacidad y del interés por la Interpretación Musical.