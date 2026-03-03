Día Mundial de la Vida Silvestre: ¿Conoces los tres parques naturales y las reservas de Córdoba?

Desde hace más de una década, el 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre para reivindicar la importancia de conservar y cuidar la naturaleza. Córdoba, sobre esto, tiene mucho que decir, pues es la segunda provincia de Andalucía con más hectáreas protegidas. La geografía cordobesa destaca por su impresionante diversidad medioambiental, con más de 171.000 hectáreas protegidas entre parques naturales y reservas.

Córdoba ofrece un mosaico de bosques, sierras, humedales y dehesas que albergan múltiples especies de flora y fauna. Si quieres conocer la vida silvestre más importante de la provincia, estos son los tres parques naturales que existen.

Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos

Situado en la Sierra Morena cordobesa, el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos ocupa 67.202 hectáreas y es fácilmente accesible desde Posadas o Palma del Río. Este espacio es un auténtico bosque mediterráneo, con encinas, alcornoques, quejigos y, en la zona más cercana a la vega del Guadalquivir, acebuches. El parque está salpicado de arroyos que le dan vida, donde son frecuentes las hiedras, los álamos y los fresnos, y en la mitad sur existe una zona caliza donde crecen algarrobos y palmitos.

La fauna del parque es impresionante. Aquí se desarrollan importantes colonias de buitre negro, además de buitres leonados y nidos de águila real y águila perdicera. También se pueden observar especies como la cigüeña negra, el lince ibérico, el meloncillo, el lobo y la nutria. En las zonas cinegéticas, es habitual encontrar ciervos y jabalíes, lo que convierte al parque en un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Además, el parque está declarado Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena, un reconocimiento que refleja la perfecta combinación entre naturaleza, fauna y patrimonio histórico.

Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro

En la zona nororiental de Córdoba se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, que ocupa 41.212 hectáreas entre suaves lomas de Sierra Morena. Sus ríos, como el Yeguas y el Arenoso, y arroyos como el Corcome y el Martín Gonzalo, dibujan paisajes de gran belleza y serenidad.

La vegetación mediterránea domina todo el parque. Aquí crecen encinares, acebuches, quejigares y alcornoques, mientras que los matorrales densos están formados por madroños, lentiscos, coscojas y jaras. Además, el bosque de roble melojo es uno de los rincones más interesantes para los amantes de la botánica.

La fauna del parque es variada. Entre los mamíferos destacan ciervos, gamos, jabalíes, gato montés, zorro, lobo y tejón. Las aves también llaman la atención: gavilán, águila calzada, águila culebrera y búho real son algunas de las especies que se pueden observar. En las riberas de los ríos viven la nutria, el martín pescador y el galápago leproso. Y, entre todos ellos, el lince ibérico, una especie vulnerable, encuentra aquí uno de sus refugios.

Parque Natural de las Sierras Subbéticas

En el sur de Córdoba se extienden 31.568 hectáreas que abarcan los municipios de Zuheros, Rute, Cabra, Priego, Iznájar, Luque, Doña Mencía y Carcabuey, formando el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Su relieve kárstico incluye lapiaces, dolinas y poljes, como el famoso poljé de Cabra, lo que lo hace un destino tan atractivo para geólogos como para amantes de los paisajes espectaculares.

La vegetación mediterránea es variada y colorida. Encontramos encinares, matorrales espinosos y bosques de peonías, majuelos o madroños. En las zonas más altas se observan piorno azul, piorno fino, aliaqueta y pendejo. La actividad económica de la zona gira en torno al olivar y la artesanía local, que aporta un encanto especial a la región.

La fauna también es destacable. Entre las aves se encuentran el águila real, el buitre leonado y el halcón peregrino, mientras que los ríos y arroyos albergan murciélagos ribereños, martín pescador, mirlo acuático, culebra viperina y galápago leproso. Entre los mamíferos se pueden ver garduñas, cabras montesas, zorros y conejos, lo que convierte al parque en un lugar perfecto para la observación de vida silvestre.

Además, los pueblos cercanos añaden un valor cultural que complementa la visita. Priego de Córdoba destaca por su histórico Barrio de la Villa, mientras que Rute es famoso por sus dulces artesanos y productos típicos de la región.

Reserva Natural de las Lagunas del Sur

En la zona sur de Córdoba se encuentran seis lagunas protegidas: Amarga, Tíscar, Zóñar, del Rincón, de los Jarales y del Salobral. Estas lagunas están declaradas reservas naturales por su valor como lugares de invernada y nidificación de aves migratorias, convirtiéndose en auténticos paraísos para los amantes de la naturaleza y la observación de aves.

La Laguna de Zóñar es la más profunda de Andalucía y un refugio para aves como la malvasía, el calamón, el tarro blanco y el porrón común. Por su parte, la Laguna del Salobral, de agua salobre, acoge a fochas, grullas y flamencos, ofreciendo escenas sorprendentes para quienes la visitan.

La Laguna de los Jarales destaca por la nidificación del calamón y el pato malvasía, mientras que la Laguna Amarga alberga focha común y porrón, en aguas ricas en sulfato de magnesio que le dan un carácter único. Finalmente, la Laguna de Tíscar y la Laguna del Rincón presentan una vegetación palustre muy densa y albergan aves como pato colorado, ánade real, somormujo y zampullín chico, convirtiéndolas en puntos perfectos para paseos tranquilos y la observación de fauna.

Estas lagunas no solo protegen especies únicas, sino que ofrecen paisajes de gran belleza, ideales para desconectar, aprender sobre la biodiversidad local y disfrutar de la naturaleza.

La vida silvestre en Córdoba

Córdoba es un tesoro natural y cultural. Sus parques y reservas no solo protegen especies únicas y ecosistemas mediterráneos, sino que también permiten a locales y visitantes conectar con la vida silvestre en un entorno histórico y paisajístico incomparable.

A ellos hay que sumar los parques periurbanos y los monumentos naturales con los que, afortunadamente, también cuenta la provincia.