¿Lloverá esta Semana Santa en Córdoba? Los meteorólogos dan el primer dato y piden paciencia a los cofrades

Es la eterna pregunta a medida que se aproxima la Semana Santa. ¿Lloverá este año en Córdoba de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección? La experiencia de las últimas semanas, con fuertes temporales de lluvia y viento, que han provocado que este bimestre de enero-febrero haya sido el más lluvioso desde que hay registros no hace más que aumentar la incertidumbre y preocupación entre los cofrades.

Los virajes del tiempo en los últimos días tampoco contribuyen a la calma. Tras unas jornadas de ambiente primaveral con temperaturas suaves y estabilidad, la irrupción de la borrasca Regina devuelve las lluvias a las provincias tras una previsión inicial que prorrogaba el ambiente anticiclónico en la primera semana de marzo.

Nazarenos de La Estrella se protegen de la lluvia. / Pablo Cabrera

Lluvia puede que sí, pero no tanta

Ante esta volatilidad meteorológica, ¿cuáles son las probabilidades de que llueva en Semana Santa en Córdoba? Este 2026, el calendario fija la celebración entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el mes de abril, con 6,7 días de media es más lluvioso que marzo (con 4,9 días). Atendiendo a las estadísticas, por el histórico de precipitaciones en los días de celebración de la Semana Santa este año, existe una probabilidad del 80% de que llueva al menos un día de la Semana Santa, esta cifra se rebaja al 47 por ciento de que pueda llover dos o más días, y se cifra en un 21% la probabilidad de que llueva 3 o más días en el periodo comprendido entre el 29 de marzo y 5 de abril.

Nuestro Señor de los Reyes sale entre paraguas al Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, donde al final se refugió la hermandad de la Vera Cruz en la Semana Santa de 2024. / JUAN M. NIZA

Respecto a los últimos años, los cofrades cordobeses tienen bien marcada en su memoria la Semana Santa de 2024, que coincidió con la última semana de marzo, y que registró un episodio de abundantes precipitaciones que impidió que la mayoría de las hermandades pudieran hacer estación de penitencia. En 2025, por el contrario, se registró un final de marzo seco y un inicio de abril con lluvia.

Las estadísticas concluyen que podrían darse una o dos jornadas con lluvia apreciable esta Semana Santa, o con amenaza real, más de una semana pasada por agua.

Los meteorólogos advierten de los cambios

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet y de otros portales meteorológicos, solo Accuweather vaticina en su predicción mensual que la Semana Santa estará libre de precipitaciones en Córdoba este año.

No obstante, el resto de portales indican que el ambiente seguirá siendo inestable al menos en la primera quincena de marzo, y que tras las lluvias que se darán del miércoles 4 al domingo 8 de marzo, volverá a haber precipitaciones en el fin de semana del 14, 15 y 16 de este mes.

Por su parte, desde Andalmet, Juan Antonio Carazo, ha hecho un llamamiento ante los cientos de consultas que reciben sobre el tiempo en Semana Santa. “Hay que olvidarse de las predicciones para Semana Santa”, señala. El experto indica que en primavera es imposible acertar con una previsión a más de 4 o 5 días. “Una cosa es que se vea la llegada de un anticiclón importante y ahí se puede hablar de pronóstico para 10 o 12 días”, aclara. Así que ante el panorama de inestabilidad e incertidumbre señala que a los cofrades no les queda otra que tener paciencia.