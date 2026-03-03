Hacemos Córdoba denuncia el "estado de abandono" de la plaza del Alpargate y critica la "falta de gestión" del Ayuntamiento

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el “estado de abandono” que presenta la plaza del Alpargate y ha atribuido esta situación a la “dejadez” y la “falta de gestión” del equipo de gobierno. Para la coalición, lo que ocurre en este espacio “no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de gobernar que mantiene a los barrios en una situación de desatención continuada”.

Entre las deficiencias detectadas, señalan que la vegetación espontánea supera ya los diez centímetros de altura, lo que consideran una “falta evidente de mantenimiento”. Asimismo, apuntan a la presencia de tocones de árboles talados que permanecen sin retirar y a la inexistencia de nuevas plantaciones que sustituyan a los ejemplares perdidos.

Recuerdan además que el árbol que cayó durante un temporal hace más de dos años sigue sin ser repuesto, lo que, a su juicio, evidencia una inacción prolongada por parte del Ayuntamiento.

Triunfo de San Rafael y mobiliario deteriorado

La coalición denuncia también la “presencia constante” de basura en la plaza y el deterioro del entorno del Triunfo de San Rafael, cuya estatua continúa sin regresar a su emplazamiento original más de dos años después de desplomarse tras la caída del árbol.

Según indican, tanto en el entorno del monumento como en su parte delantera existen farolas cortadas por la mitad, lo que contribuye a una imagen de deterioro en un espacio que debería estar en condiciones adecuadas para el uso vecinal.

Pérdida de arbolado y sombra

Hacemos Córdoba advierte de que la problemática se extiende más allá de la plaza. Frente a la Casa Ciudadana, aseguran que apenas quedan árboles, ya que se están cayendo progresivamente sin que se proceda a su reposición. Esta situación, añaden, provoca pérdida de sombra y calidad ambiental en el barrio.

Para la formación, todo ello responde a una “falta de planificación” en el cuidado del arbolado urbano y a un problema “generalizado” de gestión municipal.

Crítica a la ejecución presupuestaria

La coalición vincula este deterioro con la baja ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, que, según recuerdan, ha cerrado ejercicios con cifras cercanas a los 40 millones de euros sin ejecutar. A su entender, esta falta de ejecución explica que los recursos “no estén llegando a los barrios ni se estén destinando a resolver los problemas cotidianos”.

Por todo ello, Hacemos Córdoba exige al alcalde una intervención inmediata en la plaza del Alpargate y su entorno para garantizar condiciones dignas para la ciudadanía.