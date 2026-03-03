De Milán a Claudio Marcelo: la nueva pizza de Córdoba que rompe las reglas de la napolitana con sus porciones XXL

Un nuevo concepto de pizza ha llegado a Córdoba de la mano de Na Pizza Milano, el local situado en Claudio Marcelo 9, regentado por los hermanos italianos Dhan, Yaco y Noel, que se han propuesto traer a la capital la receta de la pizza típica de Milán, que trasciende las propuestas habituales de la romana o napolitana, más extendidas en territorio nacional.

Así, mientras que la pizza romana se distingue por ser extremadamente fina, crujiente y ligera; y la napolitana destaca por masa fina, suave, elástica y bordes altos y esponjosos; la pizza de Milán se va al otro extremo. Conocida como pizza al taglio (al corte o porción), se caracteriza por ser alta, esponjosa por dentro y con una base muy crujiente, a menudo con un ligero efecto frito. Se sirve en porciones generosas, tamaño XXL cargadas de mozzarella y salsa de tomate.

Su carácter contundente hace que lo ideal sea degustarla en porciones y esa es la propuesta de Na Pizza Milano, que ofrece raciones triangulares para comer en el local, de pie, para llevar o servir a domicilio.

Pizza XXL en tamaño, XXS en precio

Para la elaboración de sus pizzas utilizan ingredientes frescos, masa perfecta y la tradición de la verdadera pizza al taglio y redonda. Se puede optar por una porción (versión normal o abundante), 4 porciones u ocho porciones, que sería la pizza completa.

En su carta apuestan por seis variedades de pizza, tres clásicas y tres gourmet. En la clásica ofrecen Duomo (con salsa de tomate, mozarella y orégano), Cadorna (salsa de tomate, mozzarella, prosciutto, champiñones y orégano) y Navigli (salsa de tomate, mozzarella, spianata piccante y orégano).

Pizza de Na Pizza Milano / Na Pizza Milano

Las versiones gourmet incluyen Centrale (salsa de tomate, mozzarella, crema de carbonara, guanciale y orégano), Garibaldi (salsa de tomate, mozzarella, cebolla caramelizada, crema de rulo de cabra, aceite de trufa y crégano) y Brera (salsa de tomate, mozzarella, mortadella Bologna IGP, pesto de pistacho y orégano).

Los precios oscilan desde los 3,90 euros de la porción de Duomo o los 5,20 euros de las porciones gourmet. Si se prefiere la versión abundante, el coste se incrementa en 1,50 euros en el caso de las recetas clásicas y dos euros en el de las propuestas gourmet.

La carta se completa con dos postres italianos clásicos: tiramisú y panna cotta.