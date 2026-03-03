COMER EN CÓRDOBA
De Milán a Claudio Marcelo: la nueva pizza de Córdoba que rompe las reglas de la napolitana con sus porciones XXL
Un nuevo concepto de pizzería llega a la capital con porciones para comer de pie en el local o para llevar
Un nuevo concepto de pizza ha llegado a Córdoba de la mano de Na Pizza Milano, el local situado en Claudio Marcelo 9, regentado por los hermanos italianos Dhan, Yaco y Noel, que se han propuesto traer a la capital la receta de la pizza típica de Milán, que trasciende las propuestas habituales de la romana o napolitana, más extendidas en territorio nacional.
Así, mientras que la pizza romana se distingue por ser extremadamente fina, crujiente y ligera; y la napolitana destaca por masa fina, suave, elástica y bordes altos y esponjosos; la pizza de Milán se va al otro extremo. Conocida como pizza al taglio (al corte o porción), se caracteriza por ser alta, esponjosa por dentro y con una base muy crujiente, a menudo con un ligero efecto frito. Se sirve en porciones generosas, tamaño XXL cargadas de mozzarella y salsa de tomate.
Su carácter contundente hace que lo ideal sea degustarla en porciones y esa es la propuesta de Na Pizza Milano, que ofrece raciones triangulares para comer en el local, de pie, para llevar o servir a domicilio.
Pizza XXL en tamaño, XXS en precio
Para la elaboración de sus pizzas utilizan ingredientes frescos, masa perfecta y la tradición de la verdadera pizza al taglio y redonda. Se puede optar por una porción (versión normal o abundante), 4 porciones u ocho porciones, que sería la pizza completa.
En su carta apuestan por seis variedades de pizza, tres clásicas y tres gourmet. En la clásica ofrecen Duomo (con salsa de tomate, mozarella y orégano), Cadorna (salsa de tomate, mozzarella, prosciutto, champiñones y orégano) y Navigli (salsa de tomate, mozzarella, spianata piccante y orégano).
Las versiones gourmet incluyen Centrale (salsa de tomate, mozzarella, crema de carbonara, guanciale y orégano), Garibaldi (salsa de tomate, mozzarella, cebolla caramelizada, crema de rulo de cabra, aceite de trufa y crégano) y Brera (salsa de tomate, mozzarella, mortadella Bologna IGP, pesto de pistacho y orégano).
Los precios oscilan desde los 3,90 euros de la porción de Duomo o los 5,20 euros de las porciones gourmet. Si se prefiere la versión abundante, el coste se incrementa en 1,50 euros en el caso de las recetas clásicas y dos euros en el de las propuestas gourmet.
La carta se completa con dos postres italianos clásicos: tiramisú y panna cotta.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017