El paro baja un 10% en un año en Córdoba pero los contratos temporales siguen siendo mayoría

Córdoba cierra febrero con una bajada del paro del 0,64%, que se situó en los 49.708 desempleados, 318 personas menos que el mes anterior, según los datos divulgados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El informe de febrero refleja que, en comparación con el mismo mes de 2025, la evolución fue positiva, ya que el número de parados bajó un 10,29%, con 5.699 desempleados menos.

En este sentido, y por sectores económicos, el paro bajó especialmente en la construcción, donde se registraron 137 desempleados menos, seguido de la industria, con 73 personas menos, y muy de cerca por la agricultura, con 71 personas que salen de las listas del paro. Los servicios registran 66 parados menos y el colectivo sin empleo anterior sí suma un total de 29 parados.

El paro bajó en Córdoba principalmente en el sector de la construcción. / Manuel Murillo

Como ya es habitual, el paro vuelve a cebarse con las mujeres, que representan 31.137 personas mientras los hombres son solo 18.571. Esa brecha, sin embargo, se acorta en los menores de 25 años y vuelve a ser mucho más evidente por encima de esa franja de edad. Los parados extranjeros alcanzan los 2.344, la mayoría del sector servicios.

Menos contratos, la mayoría temporales

A pesar de esta bajada, en Córdoba se firmaron 25.279 contratos el mes pasado, un 13,9% menos que en enero (donde ya había bajado) y un 5,69% menos si nos vamos a un año atrás. Además, la mayoría (el 59%) fueron contratos temporales, un total de 15.212 con una caída mensual del 13,10% y anual del 1,3%. Por el contrario, 10.067 fueron de carácter indefinido, lo que supone también un retroceso del 15% con respecto al mes de enero y del 11,63% en relación a febrero de 2025. Los contratos temporales ya suponen el 59,88% de los que se firman en Córdoba.

Unos 5.0821 contratos fueron ocupados por extranjeros mientras que por sectores, la mayoría se firmaron en la agricultura (11.713), seguidos de los servicios (9,897), la industria (1.982) y la construcción (1.687).

Otro de los datos que aporta el informe son las solicitudes de prestaciones, aunque con fecha de enero de 2026. Así, en Córdoba se presentaron 12.788 subsidios y 11.976 subsidios para personal agrario eventual. En total, 42.127 personas reciben algún tipo de ayuda en la provincia, con una cuantía media de 993 euros y solo 924 de los beneficiarios son extranjeros.

El paro sube en España

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de febrero, ha aumentado 3.584 personas en relación con el mes de enero (0,15%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.442.646, el nivel más bajo en este mes desde febrero de 2008. Por sectores económicos con respecto a enero, el paro registrado desciende en los sectores de Construcción en 2.140 personas (-1,23%), en Industria 1.122 personas (-0,59%) y Agricultura en 575 personas (-0,77%).