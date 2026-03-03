Córdoba acogerá nuevos cursos presenciales sobre Inteligencia Artificial y herramientas digitales seguras en La Normal

El Ayuntamiento de Córdoba continuará colaborando con la Junta de Andalucía acogiendo una nueva programación de cursos presenciales en el edificio La Normal. El delegado de Industria, Energía y Minas, Agustín López, junto a la teniente de alcalde delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales, ha informado este martes sobre los nuevos cursos de formación en competencias digitales en el Centro de Emprendimiento Digital.

Se impartirán nueve acciones centradas en el uso práctico de la tecnología, con especial atención a la Inteligencia Artificial y a las herramientas digitales seguras. López ha subrayado que “el propósito es eliminar barreras y asegurar que nadie quede atrás en el proceso de transformación digital”, destacando que Aprende Volando representa una apuesta por la autonomía, la empleabilidad y la inclusión digital.

El delegado de Industria de la Junta, Agustín López, en rueda de prensa junto a la concejal de Transformación Digital, Lourdes Morales. / CÓRDOBA

'Aprende volando': facilitar el acceso a la tecnología

López se ha referido a la oferta formativa del programa Aprende Volando, impulsado por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que tiene como objetivo facilitar el acceso de la ciudadanía a la tecnología.

El delegado de Industria ha señalado que “la transformación digital no es una opción, sino una necesidad y una prioridad estratégica para el Gobierno andaluz” en un contexto marcado por el rápido avance tecnológico.

Programa clave del Plan de Capacitación Digital 2022–2026

El programa Aprende Volando constituye uno de los pilares del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022–2026 y busca reducir brechas e impulsar la inclusión digital.

Según ha explicado López, la iniciativa pone el foco en colectivos como personas mayores, adultos en reciclaje profesional, mujeres, jóvenes en búsqueda de empleo y personas en riesgo de exclusión social. La inversión destinada alcanza los 27 millones de euros y tiene como objetivo formar a 130.000 personas antes de junio.

El catálogo incluye 135 acciones formativas, desde contenidos básicos hasta programación web. Los cursos, de 10 horas de duración, pueden realizarse en modalidad presencial u online.

Desde su puesta en marcha y hasta el 31 de enero, el programa ha desarrollado 15.117 acciones formativas, con 362.851 formaciones completadas por 23.664 personas únicas. En la provincia de Córdoba se han alcanzado 18.443 formaciones completadas y 350 acciones presenciales en 20 municipios.