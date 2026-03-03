El Ayuntamiento de Córdoba prevé contratos por 68 millones de euros en 2026, la mayor parte en Infraestructuras

El Ayuntamiento de Córdoba prevé cerrar contratos por valor de 68 millones de euros este 2026, según el plan anual de contratación aprobado este martes por la junta de gobierno local. Se trata de una cifra superior a la del año pasado (66 millones), pero inferior a la de 2024, cuando el plan de contratación se elevaba a 111,5 millones. En concreto, este documento incluye 119 licitaciones, muchas de ellas son expedientes de contratación de continuación que ya comenzaron a tramitarse el año pasado. Cerca del 80% del presupuesto será destinado a infraestructuras y servicios públicos.

Según ha detallado el concejal Jesús Coca en su última comparecencia como delegado de Contratación, por tipología 21 millones serán destinados a obras, unos 27 millones a servicios y 17 a suministros. Por áreas, Infraestructuras se llevará casi 50 millones; los museos 1,5 millones; la Policía Local 3,5 millones; los bomberos 3,9 millones y de fondos europeos serán unos 600.000 euros.

Los más importantes por cuantía económica incluyen el servicio de mantenimiento de vía pública, con 12.500.000 euros; el suministro de energía eléctrica con 8.000.000; la obra remodelación de la calle Doctor Barraquer con 6.000.000 de euros o el servicio de reparaciones menores en edificios y colegios; mantenimiento de climatización y cambio de climatización en Capitulares con 3.000.000 cada uno.

Las obras de reformas en colegios con 2.000.000 de euros; el suministro de turismos y furgonetas de la flota municipal con otros 2.000.000; itinerarios formativos para inserción laboral por 1.576.131 y vehículos para los bomberos por 1.600.000.

Este plan también incluye los gastos de imagen, marketing, patrocinios y eventos o atenciones institucionales. Por ejemplo, el catering y la restauración para actos del Ayuntamiento cuesta 500.000 euros, agencia de viajes para Presidencia 200.000 y otros 54.000 para la Delegación de Turismo. Las acciones de difusión y gestión publicitaria del proyecto Edilquivir cuestan 600.000 euros, mientras que la agencia de publicidad (promoción y difusión) de Turismo, 500.000.

Coca ha subrayado que el plan supone "una apuesta por la mejora de la calidad de vida, el cuidado del medioambiente y una mayor planificación en la gestión de los recursos públicos".

Contratos para ascensores y puertas automáticas

Por otro lado, en la Delegación de Infraestructuras se ha dado inicio a dos contratos, uno para el mantenimiento de 82 puertas automáticas, cuatro barreras y una puerta en un colegio, con un presupuesto de 81.476,56 euros y una duración de dos años, y otro para la adaptación de 120 ascensores municipales a la nueva normativa. El concejal responsable, Miguel Ruiz Madruga, ha aclarado que todos los ascensores están actualmente en servicio y con mantenimiento en vigor y que solo el ascensor del Centro Cívico Norte presenta averías recurrentes y podría plantearse su sustitución, por lo que este contrato se trata de actualizar una cuestión técnica y de normativa.