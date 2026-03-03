Justicia
El Ayuntamiento de Córdoba deberá pagar 12.780 euros a una mujer por una caída en la vía pública
El Tribunal ha fallado a favor de la demandante, al considerar que el Ayuntamiento es responsable del mantenimiento de la vía pública donde se produjo el accidente en octubre de 2024
El Tribunal de Instancia de Córdoba (Sección de lo Contencioso-Administrativo) ha estimado parcialmente la reclamación de una mujer que sufrió una lesión de tobillo tras tropezar en la vía pública y ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba y, de forma solidaria a su aseguradora, a abonar 12.780,79 euros.
Según el relato del procedimiento, la afectada corría por la acera de la avenida Compositor Rafael Castro, a la altura del Centro Comercial El Arcángel, cuando tropezó con una alcantarilla/registro hundido (de unos 7 cm), sin señalizar y con poca iluminación, sufriendo un esguince grave de tobillo. Los hechos ocurrieron el 2 de octubre del año 2024 sobre las 21.30 horas.
El juez destaca que por el estado de la lesionada tuvo que ser trasladada en ambulancia y que el informe de Policía Local corrobora la información pues los agentes fueron comisionados por una caída "a consecuencia de una alcantarilla" y que, al llegar, "comprueban la veracidad de los hechos".
Aunque informes municipales indicaron que no podían localizar la tapa ni determinar su titularidad y que la zona fue posteriormente demolida por obras, el juez subraya que el Ayuntamiento ostenta la competencia de pavimentado y mantenimiento y que el desnivel constituía un obstáculo relevante. Aún así, la indemnización se rebaja frente a los 21.143,73 euros reclamados.
