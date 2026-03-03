El Ayuntamiento de Córdoba deberá pagar 12.780 euros a una mujer por una caída en la vía pública

El Tribunal de Instancia de Córdoba (Sección de lo Contencioso-Administrativo) ha estimado parcialmente la reclamación de una mujer que sufrió una lesión de tobillo tras tropezar en la vía pública y ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba y, de forma solidaria a su aseguradora, a abonar 12.780,79 euros.

Según el relato del procedimiento, la afectada corría por la acera de la avenida Compositor Rafael Castro, a la altura del Centro Comercial El Arcángel, cuando tropezó con una alcantarilla/registro hundido (de unos 7 cm), sin señalizar y con poca iluminación, sufriendo un esguince grave de tobillo. Los hechos ocurrieron el 2 de octubre del año 2024 sobre las 21.30 horas.

El juez destaca que por el estado de la lesionada tuvo que ser trasladada en ambulancia y que el informe de Policía Local corrobora la información pues los agentes fueron comisionados por una caída "a consecuencia de una alcantarilla" y que, al llegar, "comprueban la veracidad de los hechos".

Aunque informes municipales indicaron que no podían localizar la tapa ni determinar su titularidad y que la zona fue posteriormente demolida por obras, el juez subraya que el Ayuntamiento ostenta la competencia de pavimentado y mantenimiento y que el desnivel constituía un obstáculo relevante. Aún así, la indemnización se rebaja frente a los 21.143,73 euros reclamados.