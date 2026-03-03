Los apartamentos turísticos de Córdoba registran un récord histórico de viajeros y pernoctaciones en enero

Los apartamentos turísticos de Córdoba batieron récord de viajeros y pernoctaciones en enero de este año, el mejor de la serie histórica desde que se tienen registros. Así lo reflejan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos señala que en enero de este año los apartamentos de la provincia registraron 16.545 pernoctaciones, 11.167 de viajeros españoles y 5.378 extranjeros. La cifra es notablemente superior a la de 2025, cuando hubo 10.774 pernoctaciones en total, 7.295 de españoles y 3.479 de extranjeros. La situación se repite el año anterior, con 7.483 pernoctaciones de españoles y 4.083 de extranjeros, cifras inferiores a las de enero de 2026 pero superiores a las de años anteriores, no solo en el periodo de pandemia sino en años previos al confinamiento y a las restricciones provocadas por el covid.

En total, por los apartamentos turísticos de la ciudad (no confundir con las viviendas de uso turístico) pasaron un total de 8.178 viajeros, de los cuales 4.042 eran de procedencia nacional y 2.793 de procedencia extranjera. El número de extranjeros aumentó ligeramente respecto a los años anteriores (en 2025, estas plazas fueron ocupadas por 2.639 extranjeros frente a los 2.463 de 2024) si bien el número de españoles que eligieron este tipo de alojamiento aumentó más significativamente, pasando de 4.042 en 2025 a 5.385 viajeros españoles en 2026.

La situación se repite en la capital, principal receptor turístico, cuyos apartamentos turísticos alojaron en enero de este año a 7.138 viajeros frente a los 5.443 del año anterior. En volumen de pernoctaciones, el incremento también es notable. La capital contabilizó 14.580 pernoctaciones, 9.296 de turistas nacionales y 5.284 de extranjeros, frente a las 9.731 del mismo periodo de 2025, con 6.342 españoles y 3.389 extranjeros.

Un viajero abandona un apartamento turístico de Córdoba. / A. J. González

Las series históricas reflejan que en ambos casos se trata de un récord para un mes de enero, pese al impacto en el flujo de viajeros registrado a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que obligó a muchas turistas a buscar transporte alternativo o suspender sus traslados los últimos días del mes.

Estancia media de 2,04 días por viajero

Otro dato que indica la bonanza turística reflejada en los establecimientos extrahoteleros es la estancia media, que por primera vez superó las dos noches tanto en la capital (2,04) como en la provincia (2,02). En enero de 2025 la estancia media fue de 1,77 en la provincia y 1,79 en la capital y en 2024, el dato es ligeramente superior, con 1,92 y 1,91 respectivamente, sin llegar a superar las dos noches.

El porcentaje medio de ocupación en fin de semana de las plazas extrahoteleras alcanzó en enero de 2026 el 62,4%, cuatro puntos más alto que el de 2025 y 3 más que en 2024. Todo ello, en una coyuntura de crecimiento en el número de plazas ofertadas. Según los datos del INE, en enero de 2026 se ofertaron en Córdoba provincia 2.168 plazas de apartamentos turísticos frente a las 1.675 de 2025 y las 1.547 del año anterior. En total, esto se traduce en 651 apartamentos turísticos, casi 200 más que el año anterior cuando según la misma encuesta había 475 apartamentos turísticos. En la capital, el número de plazas creció igualmente y se situó en enero de este año en 470 frente a las 339 de 2025 y las 310 del año anterior.