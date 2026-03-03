El albergue de Cerro Muriano finalizará la remodelación de las cubiertas antes de los campamentos de verano

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, se ha desplazado hoy al albergue de Cerro Muriano para comprobar el estado de ejecución de las obras de remodelación de las instalaciones, que “estarán finalizadas en entre los meses de abril y mayo, con lo que se garantiza la campaña de campamentos juveniles promovidos por la institución provincial durante los meses de verano”.

La institución provincial ha destinado una partida de 600.000 euros para esta primera fase en la que, según ha informado Alguacil, “se ha actuado en 3.500 metros cuadrados de las cubiertas de todas las instalaciones, que estaban muy deterioradas, para lo que se ha sustituido la teja antigua y se ha procedido a la instalación de un sistema de aislamiento térmico de las habitaciones para hacerlas más amigables, se ha reforzado la pintura y se han reparado las humedades y desprendimientos que había en algunas zonas después de 30 años sin que se hayan realizado obras en este complejo”.

Próximas actuaciones: sustitución de la solería que rodea la piscina

A estas actuaciones, Alguacil ha sumado “el proceso de licitación que tenemos en marcha por un importe de 85.000 euros para la sustitución de la solería en la zona que rodea a la piscina, para instalar un suelo antideslizante y que, además, sufre muchos deterioros por el crecimiento de los árboles que tiene alrededor”.

Las obras tendrán una segunda fase para instalar placas solares y ampliar las pistas deportivas. / CÓRDOBA

“El objetivo es que la nueva solería se adapte mejor a este terreno que está en plena naturaleza y requiere continuas revisiones y, especialmente, que será antideslizante para mejorar la seguridad de los jóvenes que utilizan estas instalaciones”, ha matizado Alguacil.

Segunda fase: placas solares y pistas deportivas

Por otra parte, la responsable del área de Juventud ha adelantado que la institución provincial está “en pleno proceso de redacción de la segunda fase de las obras de remodelación de este complejo de ocio en el que estamos haciendo hincapié en su sostenibilidad, con lo que ahora damos un paso más con la instalación de placas solares que es una prioridad para poder reducir el consumo energético en general y en particular de las calderas utilizadas para su climatización”.

Esta nueva fase del proyecto de remodelación incluye “la ampliación de pistas deportivas y la mejora de algunas de las ya existentes, que es lo que nos falta por realizar para mejorar las instalaciones y la prestación del servicio, lo que agradecen los niños y niñas que hacen uso de este espacio durante la campaña de tiempo libre que dura todo el verano y en Navidad con 10 turnos en los que participan más de 2.000 jóvenes de la provincia”.

En este sentido, Alguacil ha estimado que “si sumamos todas las partidas previstas, vamos a realizar una inversión total de aproximadamente un millón y medio de euros que van a suponer una mejora notable en estas instalaciones, aunque seguimos atendiendo las sugerencias que nos hacen las familias para que este espacio reúna las mejores condiciones para las actividades que aquí se realizan”. Está previsto que la nueva fase prevista para la instalación de placas fotovoltaicas pueda iniciarse en el mes de noviembre.