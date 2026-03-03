Un acusado se declara inocente de incendiar una vivienda en Majaneque: "¿Quién va a pegarle fuego a una casa?"

Un acusado de incendiar la vivienda de un vecino en la barriada de Majaneque, en Córdoba, se ha declarado este martes inocente durante el juicio celebrado por la Audiencia provincial de Córdoba. Cuando era interrogado por las partes, se ha preguntado: "¿Quién va a pegarle fuego a una casa? Eso no cabe en la cabeza de nadie".

Los hechos ocurrieron, supuestamente, en octubre de 2020, durante el confinamiento motivado por la pandemia de coronavirus. En la vista, la fiscal ha elevado sus conclusiones a definitivas y reclama 12 años y medio de prisión para el encartado por los presuntos delitos de incendio y de lesiones por imprudencia grave.

En cambio, el abogado del perjudicado ha retirado la acusación y ha manifestado que "de la prueba, surgen dudas". No obstante, sí ha avanzado que reclamará los daños ocasionados en la vivienda, en caso de probarse que el autor del fuego fue el investigado. De su parte, la defensa ha reivindicado la inocencia.

Amenazó con incendiar vehículos

El acusado ha mantenido durante el juicio que discutió con su familia porque quería conducir su coche, pese a tener el carné retirado y haber tomado unas copas. Sin embargo, los policías han declarado que recibieron varios avisos por estos hechos. En torno a las 22.00 horas, acudieron al domicilio del procesado por una disputa familiar. Asimismo, cerca de la medianoche, según detallan, testigos indicaron que esta persona había intentado prender fuego al coche de su padre, que amenazaba con incendiar otros vehículos y que otro individuo, su tío, iba tras él apagando las llamas.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

El acusado ha ejercido su derecho a la última palabra, explicando que "ha pasado 20 veces" que se ha enfadado con sus padres y han llamado a la Policía, pero "ha dado la casualidad de que esta vez ha ardido una casa". En este sentido, la fiscal sostiene que, supuestamente, el acusado salió de su casa y fue caminando hasta llegar a la altura de la vivienda de un vecino. Allí prendió fuego, con un mechero, a una motocicleta aparcada en el exterior, pero se extendió al porche y se propagó "a gran velocidad".

La versión de los testigos "cae por su peso"

Tras escuchar a los testigos, la fiscal ha subrayado al tribunal que estos se hallan unidos al acusado por relaciones de amistad o de parentesco. Por ello, "han establecido una versión que cae por su propio peso. Han señalado que todos ellos llamaron a la Policía, en diferentes ocasiones y de forma insistente, solo porque quería coger el coche".

La Policía halló al joven, que contaba con 26 años de edad en aquel momento, caminando por la carretera y portando una maleta y una bolsa. Los agentes lo cachearon y le encontraron un mechero en el bolsillo. Después, lo acercaron a la vivienda de un amigo porque en ese momento no observaron conexión con lo ocurrido.