UGT Córdoba refuerza su mayoría y consolida 12 años de liderazgo en la provincia

UGT Córdoba ha presentado este lunes los resultados de las elecciones sindicales celebradas en la provincia de Córdoba, datos ofrecidos y certificados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, a través de su Oficina Pública de Registro. Los resultados arrojan una victoria para los ugetistas, que obtuvieron el 46 % de los delegados en disputa, con una ventaja de 15 puntos por encima de la segunda opción sindical. Tras la publicación de estos resultados el sindicato vuelve a revalidar su posición como sindicato mayoritario en la provincia cordobesa, un puesto que lleva manteniendo durante 12 años consecutivos.

La secretaria general del sindicato en Córdoba, Encarna Laguna, celebró los datos que calificó como “consecuencia de una labor continua del sindicato, que se halla presente en los centros de trabajo luchando por salarios justos, estabilidad en el empleo y mejoras reales para las personas trabajadoras”. Según destacó, se trata de “un trabajo serio, constante y comprometido” que ha permitido obtener estos resultados en los procesos electorales. Laguna agradeció a las personas trabajadoras de la provincia este “importante apoyo a nuestra labor” y asumió la responsabilidad que supone el incremento del número de delegados y delegadas para proteger los derechos laborales en empresas públicas y privadas, así como en instituciones dependientes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos.

En 2025 se celebraron 294 procesos de elecciones sindicales en la provincia de Córdoba, donde se eligieron 931 representantes. De estos, 433 fueron obtenidos por UGT, con una diferencia de 139 representantes respecto al segundo sindicato y de 376 frente a la tercera fuerza sindical. Destaca especialmente la representación en centros de trabajo con menos de 50 personas trabajadoras, donde el sindicato alcanzó un 49,29 % de representatividad. En empresas de más de 50 trabajadores se desarrollaron 81 procesos electorales, en los que UGT consiguió 299 representantes, más del 46 % del total.

UGT refuerza su mayoría

El informe anual de 2025 refuerza la posición de UGT Córdoba como sindicato mayoritario en la provincia, con una representatividad dinámica del 39,87 % en los últimos cuatro años y un total de 1.687 representantes electos, frente a los 1.327 de la segunda opción sindical (31,36 %).

Por sectores, UGT Córdoba ganó en las tres federaciones —UGT SP, FICA y FeSMC— y mantiene una posición hegemónica en ámbitos estratégicos como Construcción (80 %), Agroalimentaria (69,06 %), Energía y Agua (53,85 %), Limpieza (57,69 %) o Comunicaciones y Cultura (62,5 %). En Servicios Públicos alcanzó el 42,99 % de representatividad, y en Enseñanza logró un 65,38 %, mientras que en Servicios a la Comunidad y Atención Social obtuvo un 39,39 %.

Laguna, que afronta sus primeros resultados anuales como secretaria general en Córdoba, puso el acento en la representación femenina dentro del sindicato. Subrayó que “la presencia cada vez más activa de las mujeres en el mundo laboral y en la negociación colectiva está propiciando acuerdos más inclusivos”, y destacó que el 40,65 % de las personas elegidas por UGT en 2025 son mujeres.

La secretaria general concluyó agradeciendo “a cada trabajador y trabajadora que ha depositado su confianza en nosotros este respaldo, que nos impulsa a seguir adelante con más fuerza y con el firme compromiso de garantizar que la voz de la clase trabajadora sea escuchada y respetada”.